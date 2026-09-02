Más que una exhibición de tecnología, Sony Be Alpha se convirtió en un espacio para experimentar con la fotografía y el video desde distintos ángulos.

En este evento, Sony reunió a más de 500 amantes de la imagen alrededor de cámaras, lentes y actividades pensadas para poner a prueba la creatividad.

Se presentaron diferentes escenarios en los que los asistentes pudieron acercarse a disciplinas como retrato, fotografía de bodas, naturaleza, deportes, cine, eventos sociales, podcast y fotografía de producto. La propuesta buscó mostrar que no existe una sola manera de crear imágenes y que cada especialidad plantea necesidades diferentes.

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“Be Alpha nos permite crear un escenario único en el que los amantes de la fotografía pueden explorar diferentes mundos en un mismo espacio y descubrir que, aunque la fotografía tiene múltiples ángulos, historias, propósitos y formas de expresión, todas comparten algo esencial: la capacidad de inmortalizar momentos y convertirlos en recuerdos que perduran”, mencionó Angelo Marconi, gerente regional de mercadotecnia de la categoría Digital Image de Sony.

Se presentaron diferentes escenarios para probrar los equipos. Foto: Sony

Cámaras para distintos perfiles

Entre las soluciones que destacaron estuvo la α7R VI, presentada como la cámara de máxima resolución de Sony, con 76.7 megapíxeles y capacidad para capturar hasta 30 cuadros por segundo. De acuerdo con Rodrigo Gómez, gerente de cámaras de Sony México, sus características permiten ampliar su uso a fotografía editorial, naturaleza y también escenas de movimiento, como deportes.

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La oferta se complementó con dos objetivos 100-400 mm dirigidos a públicos diferentes. Uno busca atender a quienes están comenzando en fotografía de deportes o naturaleza y tiene un precio aproximado de 17 mil pesos. El otro pertenece a la línea G Master, cuenta con apertura constante de f/4.5 y está orientado a un segmento profesional, con un precio cercano a los 90 mil pesos.

Gómez explicó que estos lanzamientos responden a necesidades detectadas entre los usuarios. En el segmento de entrada, Sony identificó la falta de una alternativa que acercara este rango focal a más fotógrafos, mientras que en la gama premium detectó la oportunidad de actualizar su propuesta con un objetivo más ligero y compacto, pero pensado para profesionales de deportes y naturaleza.

También se presentó la FX5, una cámara de cine con 6.6 megapíxeles que incorpora funciones como Open Gate y grabación interna, además de herramientas que permiten generar archivos más ligeros para facilitar el trabajo posterior de edición.

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El evento también contó con servicios como limpieza, reparación y préstamo de equipo. Foto: Especial

Una experiencia que va más allá del equipo

El concepto de Be Alpha no se limitó a mostrar productos. Los participantes tuvieron acceso a dinámicas de Touch & Try, talleres, conferencias, préstamo de equipos y un servicio especializado de limpieza de cámaras, con experiencias inmersivas diseñadas para probar las soluciones en distintos escenarios de iluminación, color, movimiento y composición.

Para Marconi, esta conexión con los creadores forma parte de la filosofía de Sony y de una estrategia que busca integrar distintas áreas de la compañía. En sus palabras, las cámaras son “una herramienta de trabajo para los creadores, para los profesionales”, por lo que la marca considera importante escuchar sus necesidades y mejorar continuamente.

La propuesta también incluye servicios como Pro Support, con opciones de limpieza, reparación y préstamo de equipo durante periodos de servicio, así como garantía extendida al registrar determinados productos. A esto se suma Alpha Universe, plataforma donde los usuarios pueden encontrar cursos, seminarios, talleres y eventos gratuitos.

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Todas las formas de crear

Sony aseguró que su apuesta no está dirigida únicamente a quienes producen contenido para YouTube, Twitch o TikTok. El objetivo es acercarse a comunidades diversas, desde fotógrafos de bodas y retrato hasta especialistas en macro, naturaleza, deportes, cine y videografía.

Gómez destacó que la compañía busca atender a todas estas comunidades porque cada una enfrenta retos particulares. Be Alpha funcionó así como un punto de encuentro para probar herramientas y descubrir qué equipo puede responder mejor a cada estilo de creación.

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