Microsoft dio a conocer la lista de videojuegos que se unirán al catálogo del servicio de suscripción de Xbox Game Pass durante la primera mitad del mes, llegando así entre el martes 1 y el martes 15 de septiembre.

En esta ocasión se lanzarán ocho juegos nuevos, que se podrán descargar sin ningún costo adicional si estás suscrito a los planes Essential, Premium y Ultimate del servicio de Xbox.

Uno de los títulos más esperados es el Call of Duty: Black Ops Cold War, desarrollado por Treyarch y Raven Software, que llegará el 8 de septiembre. El juego está situado en la década de 1980, durante la Guerra Fría entre USA y la Unión Soviética, con escenario como Berlín Este, Vietnam y la sede del KGB.

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Para conmemorar su periodo inicial, el servicio tendrá un precio especial de 10 pesos en México

El videojuego incluye una campaña narrativa para un jugador, donde los usuarios se enfrentarán cara a cara a figuras históricas y verdades incómodas, así como un modo multijugador tradicional, el modo cooperativo de zombis y la integración de la experiencia de Call of Duty: Warzone.

¿Qué juegos llegarán este mes?

Desde títulos RPG hasta indie, estos será los próximos juegos que saldrán en el Xbox Game Pass Premium y Ultimate:

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Shelldiver : martes 1 de septiembre

: martes 1 de septiembre Moonlighter 2 : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Speedrunners 2 King of Speed : jueves 3 de septiembre

: jueves 3 de septiembre Dice a Million : viernes 4 septiembre

: viernes 4 septiembre Call of Duty: Black Ops Cold War : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre The Royal Writ : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre RuneScape Dragonwilds: martes 15 de septiembre

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Foto: X @XBOXGamePass

¿Cuáles son los juegos que dejarán el catálogo?

Al mismo tiempo, 10 títulos dejarán de estar disponible en la plataforma, a partir del 15 de septiembre:

Commandos: Origins

Cricket 24

Cyberpunk 2077

Dead Cells

Deep Rock Galactic Survivor

Frostpunk 2

Mullet Madjack

Spiritfarer

Superliminal

Train Sim World 5

¿Qué precio tiene cada plan de Microsoft?

Xbox Game Pass Essential : este plan tiene un costo desde 169 pesos al mes, incluye acceso al modo multijugador en línea, descuentos exclusivos y una biblioteca de más de 50 juegos.

: este plan tiene un costo desde 169 pesos al mes, incluye acceso al modo multijugador en línea, descuentos exclusivos y una biblioteca de más de 50 juegos. Xbox Game Pass Premium : este plan tiene un precio desde 219 pesos al mes, incluye más de 200 juegos, juego en la nube en dispositivos compatible, consola o PC, e incorporación de títulos nuevos.

: este plan tiene un precio desde 219 pesos al mes, incluye más de 200 juegos, juego en la nube en dispositivos compatible, consola o PC, e incorporación de títulos nuevos. Xbox Game Passs Ultimate: este plan cuenta con un precio desde 339 pesos al mes, incluye acceso a una biblioteca de más de 400 juegos para consola, PC y dispositivos móviles, EA Play, juegos en la nube y otras recompensas.

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