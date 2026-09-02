La salida de Aldo Rendón de "La casa de los famosos México" por problemas de salud no solo sorprendió a sus compañeros, también a famosas con la que el estilista y consultor de imagen ha trabajado en la industria del entretenimiento, como Sofía Castro.

Rendón confesó la noche de ayer que las condiciones de La Casa no le estaban favoreciendo para el problema de salud que padece, el cual es reversible, pero que se tiene que someter a un tratamiento que debe comenzar a la de ya.

Aldo, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria y ha trabajado con figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi y Galilea Montijo causó preocupación entre amigos y famosos con los que ha trabajado, entre ellos la actriz Sofía Castro, quien escribió:

"Si a alguien amo en este vida es a ti Aldo Rendón. Eres de esos pocos amigos que se quedan siempre, sin importar qué. Eres grande y todo va estar bien", se lee.

El mensaje lo acompañó con una fotografía de ambos.

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Sofía Castro le desea lo mejor a Aldo Rendón.

La actriz Erika Buenfil le también le dedicó un mensaje a Aldo:

"Abrazos y besos y bendiciones.@aldorendon. Eres Grande".

Aldo Rendón y Érika Buenfil.

Su publicación tiene desactivados los comentarios, tal vez porque la participación de Aldo Rendón dividió opiniones en redes sociales, algunos decían que era "la alegría de la casa", pero otros condenaron algunos de sus comentarios, así como su lenguaje con insultos y expresiones clasistas.

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Lili Marín, arquitecta de imagen, consultora de moda y directora creativa en México, dedicó un extenso mensaje a Aldo, a quien definió como una persona generosa, talentosa y muy humano; recordó que fue el quien le abrió camino en el mundo de la moda y el stylist cuando ni ella misma creía en su talento.

"Por eso hoy, más allá de cualquier programa, quiero reconocer al hombre que yo conocí desde hace años: generoso, noble, talentoso y profundamente humano", se lee.

Aldo Rendón y Lili Marín.

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