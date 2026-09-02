“La Casa de los Famosos México” volvió a dar un giro, y es que, esta noche uno de sus habitantes más polémicos tomó la decisión de abandonar el programa.

Las alarmas saltaron desde mucho antes de que la gala de esta noche iniciara, ya que, Galilea Montijo apareció para conducir la emisión, lo que adelantaba que algo radical estaba a punto de suceder.

La noche arrancó como de costumbre, con el tradicional cine y algunas declaraciones por parte de los competidores, sin embargo, a punto de finalizar, Aldo Rendón sorprendió al anunciar a sus compañeros que dejaba la competencia debido a los problemas de salud que enfrenta.

Lee también Lionel Richie sigue en la unidad de cuidados intensivos; lo someten a estudios cardiácos

"Me voy de la casa hoy" dijo el stylist entre lágrimas. "Las condiciones no son las óptimas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud reversible, pero tengo que iniciar un tratamiento ya y no puedo estar saliendo y regresando para hacérmelo", explicó.

Tras estas palabras, Rendón se quebró por completo y soltó en llanto, lo que provocó que el resto de los habitantes se levantaran de sus asientos para consolarlo. Una de las primeras en reaccionar fue Karina Torres, con quien Rendón había creado un vínculo especial, al grado de que ya se veían juntos en la final.

[Publicidad]

La noticia no sólo sorprendió a los famosos, también causó un efecto en la conductora principal, Galilea Montijo, pues mantiene una estrecha amistad con el también influencer.

Lee también Con botas tribaleras y un disco de Paquita la del Barrio , así se despidió Rosalía de México

Quienes también compartieron su sentir fueron los fans. A través de las redes sociales lamentaron lo sucedido y aseguraron que, si el contenido era aburrido, tras la salida de Rendón ahora sí se caería el rating.

[Publicidad]

"Te vamos a extrañar", "Era el único que me hacía reír", "Bueno, dejar de ver la casa", "Ya se acabó la casa" , "Era lo único bueno de esta temporada", "Se acabó el contenido, pero primero es la salud" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque no se dieron detalles del padecimiento de Aldo, se sabe que en el pasado enfrentó problemas relacionados con la vesícula y el hígado; incluso, algunos televidentes llegaron a expresar su preocupación ya que presentaba una coloración amarillenta en ojos y piel, indicador de complicaciones hepáticas.

Lee también Más de 180 figuras de Hollywood apoyan a Mark Ruffalo tras señalamientos de antisemitismo

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js