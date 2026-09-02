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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo nublado después del mediodía para este miércoles 2 de septiembre, en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias fuertes y chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, particularmente entre las 13:00 a 21:00 horas.
Durante el día los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
A partir del 20 de noviembre aplicarán multas a motos y bicis eléctricas; Semovi prevé que placas cuesten 355 pesos
mahc/LL
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