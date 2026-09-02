Metrópoli | 02-09-26 | 09:29 | Actualizada | 02-09-26 | 09:32 |

La () prevé ambiente cálido y cielo nublado después del mediodía para este miércoles 2 de septiembre, en la Ciudad de México.

​Se esperan lluvias fuertes y chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y en la mayor parte de la CDMX, particularmente entre las 13:00 a 21:00 horas.

​Durante el día los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

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