La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo nublado después del mediodía para este miércoles 2 de septiembre, en la Ciudad de México.

​Se esperan lluvias fuertes y chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, particularmente entre las 13:00 a 21:00 horas.

​Durante el día los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL