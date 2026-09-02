Durante las primeras horas del martes 1 de septiembre, varias personas alrededor del mundo y algunos comunicadores comenzaron a reportar intentos de hackeo en sus cuentas de X.

Entre ellos se encontró Chumel Torres, quien utilizó su cuenta para exhibir los avisos que estaba recibiendo y dirigirse a la persona que, según las notificaciones, intentaba acceder a su perfil.

En junio de 2020, la cadena de televisión HBO anunció la suspensión del programa. Foto: X

Torres explicó que le estaban llegando varios correos electrónicos relacionados con intentos para restablecer su contraseña, pese a que él no había solicitado ningún cambio.

“Al puñetas que quiere hackear mi cuenta de twitter: ya para, me llegan demasiados mails de que estás intentándolo reseteando el password como todo un noob”, escribió.

Chumel Torres denuncia intento de hackeo en su cuenta de X. Foto: Captura de pantalla

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores,ya que también coincidió con reportes de otros comunicadores que durante esa misma mañana aseguraron haber recibido solicitudes similares.

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Héctor de Mauleón reportó intentos para entrar a su cuenta

Uno de ellos fue el periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, quien reveló que personas no identificadas habían intentado ingresar a su cuenta de X sin su consentimiento.

A través de una publicación en la plataforma, De Mauleón explicó que alguien había solicitado el restablecimiento de su contraseña con la intención de acceder a su perfil.

“Con la novedad de que están tratando de ingresar a mi cuenta”, reportó el periodista.

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Con la novedad de que están tratando de ingresar a mi cuenta.

👇 pic.twitter.com/bT85I8lp25 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) September 1, 2026

El mensaje estuvo acompañado de una captura de pantalla de su bandeja de entrada, donde se podían observar al menos siete solicitudes para cambiar su contraseña.

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Leti Robles de la Rosa se suma a los reportes

La situación también alcanzó a la periodista Leti Robles de la Rosa, quien compartió una publicación relacionada con el mismo tipo de intentos.

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Robles de la Rosa reposteó un mensaje del periodista Luis Chaparro, quien también aseguró haber sido víctima de intentos para ingresar a su cuenta.

Posteriormente, la comunicadora confirmó que había recibido una alerta similar y escribió: “Pues yo también. Por primera vez intentan entrar a mi cuenta de Equis”.

Leti Robles de la Rosa denuncia intento de hackeo en su cuenta de X. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo proteger una cuenta de X ante un intento de hackeo?

Si llegan correos relacionados con un cambio de contraseña que el usuario no solicitó, X recomienda no hacer clic en los enlaces incluidos en esos mensajes.

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También es importante comprobar que se está ingresando directamente a x.com antes de proporcionar cualquier dato de inicio de sesión.

Una de las principales medidas para reforzar la seguridad es activar la autenticación de dos factores . Esta herramienta permite configurar una aplicación de autenticación, como Google Authenticator, desde la sección de seguridad de X, de modo que sea necesario introducir un código dinámico cada vez que se inicia sesión.

Otra opción disponible es la “Protección para restablecer contraseña”. Para activarla, se debe ingresar a Configuración y privacidad, después a Seguridad y acceso a la cuenta, para posteriormenet ir a Seguridad y habilitar la casilla correspondiente.

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Con esta función, X solicita introducir el número de teléfono o correo electrónico antes de permitir el envío de un enlace para restablecer la contraseña.

También, es importante cambiar la contraseña inmediatamente desde la pestaña de contraseña en la configuración; así como revocar las conexiones de las aplicaciones de terceros.

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