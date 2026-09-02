Después de que Higinio Martínez asumiera como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y Raúl Bolaños en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que fue decisión de los legisladores y está de acuerdo con los nombramientos.

“Bien, muy bien. Tocaron… eran dos mujeres antes: Laura Itzel y Kenia López Rabadán y ahora son dos hombres, Higinio Martínez y Raúl Bolaños en la Cámara de Diputados. Es una decisión de las cámaras y yo estoy de acuerdo”, subrayó durante la conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre.

El lunes pasado, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a Raúl Bolaños Cacho (PVEM) como presidente de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. Bolaños Cacho fue elegido mediante votación electrónica por mayoría calificada, por 432 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.

Mientras que con 116 votos a favor, de los 117 legisladores presentes el 31 de agosto pasado, el pleno del Senado de la República aprobó la elección de la nueva Mesa Directiva, encabezada por Higinio Martínez Miranda.

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En Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada si continúa en comunicación con el senador morenista Adán Augusto, quien fue coordinador del Senador en la Cámara Alta y fue sustituido por Ignacio Mier Velazco.

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“Él tomó la decisión de dejar la coordinación, pero es senador de la República”, expresó Sheinbaum Pardo.

-”¿Pero tiene interlocución directa con usted o ya no?”, se le insistió.

-Pues no como antes, porque antes era el coordinador parlamentario de Morena. Entonces ahora tengo mucho más relación y a veces no, yo personalmente, pero Luisa (María Alcalde, consejera jurídica) se coordina mucho, por obvias razones, Rosa Icela (Rodríguez, secretaria de Gobernación), con Nacho Mier, con los presidentes de la cámara, que son de otros partidos también o del mismo partido. Entonces es con quien principalmente tenemos comunicación”, respondió la Mandataria.

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