La fiscal general del estado María Manuela García Cázares informó este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una localidad de Villa de Reyes, y precisó que se esperan exámenes de ADN para determinar si se trata de la joven colombiana Tatiana Vanessa Almanza García, reportada como desaparecida el 25 de agosto.

Al respecto la funcionaria detalló “nosotros recibimos el reporte de desaparición de la chica colombiana hasta el pasado lunes y ayer por la noche nos informaron del hallazgo de un cadáver en una población de Villa de Reyes, se están llevando a cabo las pruebas periciales para establecer si efectivamente se trata de ella”.

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Explicó que, aunque se presume que es ella por sus características físicas y por un tatuaje muy específico, será necesario efectuar los análisis genéticos derivado del estado de descomposición en el que se encontró el cuerpo.

García Cázares añadió que lo que se sabe hasta el momento es que la joven no radicaba en San Luis Potosí, sino que recientemente se trasladó a territorio potosino proveniente de la Ciudad de México aparentemente para la realización de algún trabajo, se sigue avanzando en la investigación para conocer mayores datos sobre el caso.

Reiteró que el estado en que se encontraron los restos ha dificultado tener certeza sobre la identificación del cuerpo, pero se cuenta con varios datos, añadió que hubo una persona que hizo el reporte inicial y dio algunos datos para poder identificarla, de igual manera la hermana de Tatiana se comunicó también con la FGE desde Colombia y en breve se podrán tener los resultados para confirmar la identidad de la hoy occisa.

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