El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la revisión del caso de la reparación del daño a una víctima indirecta del transfeminicidio de Paola Buenrostro, registrado hace una década.

La ministra Lenia Batres Guadarrama tenía previsto presentar un proyecto en el que propone declarar infundado el incidente de inejecución de sentencia que fue interpuesto por la víctima indirecta.

Sin embargo, el asunto quedó en lista, horas después de que colectivas trans se manifestaran en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para demandar que se reclasifique el delito a Arturo "N", el presunto autor material del crimen.

Lee también Activistas piden reclasificar el caso de Paola Buenrostro como transfeminicidio; Fiscalía lo catalogó como homicidio

En 2021, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) emitió medidas compensatorias en favor de la víctima indirecta derivado del asesinato de Paola Buenrostro registrado el 30 de septiembre de 2016.

Pero la resolución fue impugnada mediante juicio de amparo y en 2022, un juez federal concedió un amparo que dejó sin efectos la resolución de la CEAVI y ordenó emitir una nueva con perspectiva de género, evitando tratos discriminatorios.

[Publicidad]

Después el caso llegó a la Corte, luego de que un Tribunal Colegiado ordenara remitirlo para revisarlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc