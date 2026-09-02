Culiacán, Sin. - La diputada local del PRI, Paola Garate Valenzuela que goza de un amparo federal para gozar de protección ante las amenazas que recibió al ser colocada una corona fúnebre en su hogar, se quejó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impugnó la medida e intenta revertir que goce de protección.

Comentó que sus abogados analizan esta petición que realizó por escrito la institución de seguridad federal encabezada por Omar García Harfuch, ante la presunción de que buscan que los escoltas sean del estado.

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Dio a conocer que ante su posición crítica contra lo que sucede en materia de inseguridad y violencia, ella como legisladora local, corre riesgos, por lo que solicitó la protección de la Guardia Nacional por lo que aún desconoce el criterio que asumirá el Juez Federal que recibió el documento que le remitieron.

Gárate Valenzuela externo que le llama la atención que la coordinadora estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, Imelda Castro Castro, goza de un grupo de 16 escoltas, con unidades artilladas, sin conocer si ha sido amenazada.

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