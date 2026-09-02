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Un tiroteo en Minneapolis dejó "varias víctimas", incluidos dos agentes, informó la ciudad en una publicación en X. No se han facilitado detalles adicionales y se pide a la gente que evite la zona de 15 East Grant Street.
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El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que su equipo de seguridad pública está respondiendo al tiroteo y que los funcionarios estatales se encuentran en el lugar. “Compartiremos más información a medida que esté disponible”, dijo el gobernador en Facebook.
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