Mundo | 02-09-26 | 16:35 | Actualizada | 02-09-26 | 16:37 |

Un tiroteo en dejó "varias víctimas", incluidos dos agentes, informó la ciudad en una publicación en X. No se han facilitado detalles adicionales y se pide a la gente que evite la zona de 15 East Grant Street.

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El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que su equipo de seguridad pública está respondiendo al tiroteo y que los funcionarios estatales se encuentran en el lugar. “Compartiremos más información a medida que esté disponible”, dijo el gobernador en Facebook.

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