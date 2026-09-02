La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, adelantó que habrá un análisis técnico y exhaustivo al Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada.

Explicó que buscarán reconocer lo que se haya hecho bien, pero también habrá una voz crítica a desaseos y situaciones que no les hagan sentido con la realidad de la capital.

Apuntó que la Ciudad no forma parte del “México maravilloso de Claudia Sheinbaum”, por lo que esperan que Morena se haga una reflexión profunda de la situación que vive la Ciudad en materia de inseguridad, movilidad, salud, educación, empleo y ahora el tema de los despojos que han rebasado a las autoridades.

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Adelantó que, para la Glosa del Segundo Informe, donde funcionarios y titulares de las Secretarías rendirán cuentas ante los diputados, el PAN presentará los argumentos necesarios para contrastar con los datos oficiales y las realidades de la ciudadanía.

Luisa Gutiérrez manifestó su compromiso con la Ciudad y las familias que, en este momento, se encuentran decepcionadas de un gobierno que los ha abandonado y ha dedicado esfuerzos en alabar legados de “un expresidente como Andrés Manuel López Obrador, en vez de trabajar y centrar esfuerzos por la capital.

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“No seremos tibios en exponer la realidad de la capital ante un panorama nacional inmerso en la narcopolítica, un panorama de ingobernabilidad y buscamos que la Ciudad sea más apta a las necesidades de las familias, que tengamos servicios públicos de calidad, salud digna y educación de altura, así como un alto a las extorsiones”, abundó.

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Al respecto, las diputadas locales Laura Álvarez y Claudia Pérez realizaron un breve análisis del Segundo Informe de labores en el que destacaron que el desempleo aumentó un 4.5%, pues actualmente hay 212 mil 709 persona sin empleo en la CDMX, siendo el estado con mayor desempleo en todo el país. Además, 22.6% de las personas en la Ciudad tiene un ingreso económico insuficiente para comprar la canasta alimentaria; y cuatro de cada 10 trabajadores no tienen un empleo formal.

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Asimismo, comentaron que cerca del 40% del agua potable se pierde en fugas; y en el último año se realizaron 46 mil 773 solicitudes de pipas, la cifra más alta de los últimos ocho años por falta de líquido en las colonias. Destacaron que 284 colonias de 10 alcaldías de la Ciudad tienen registrado suministro de agua por tandeo, es decir, reciben agua únicamente en determinados días u horarios.

LL