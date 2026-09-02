El Gobierno capitalino invirtió 279 millones de pesos en intervenir puentes peatonales y vehiculares en un año, algunos en el marco del Mundial 2026, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México.

En el documento se expone que durante el segundo año de mandato de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se construyeron y se dio mantenimiento o rehabilitación a 62 puentes peatonales que se utilizan para atravesar vialidades primarias y secundarias como el Circuito Interior, Av. Zaragoza, Viaducto, Oceanía.

Así como el puente peatonal CETRAM Huipulco-Estadio, en el que se intervinieron 3 mil 500 metros cuadrados con la renovación de la plataforma peatonal, el reforzamiento de las columnas, la rehabilitación de 329 escalones, de 500 metros de barandal y de los elevadores, para garantizar la accesibilidad, en el marco del Mundial 2026.

Lee también Asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, hija y trabajadora en Atizapán; hay dos detenidos

Desde el inicio de la administración se han intervenido 127 puentes peatonales con una inversión de 74 millones de pesos.

De la misma forma –durante el segundo año de gestión–, el Gobierno capitalino llevó a cabo el mantenimiento y rehabilitación de 55 puentes vehiculares en los que se dio mantenimiento y se sustituyeron 3 mil 476 metros de parapetos metálicos, se rehabilitaron mil 692 metros de juntas de calzada, se dio mantenimiento a 37 trabes de concreto y se sustituyeron 152 señalamientos viales.

[Publicidad]

Algunos de los puentes vehiculares intervenidos fueron los del Circuito Azteca que cruzan la Calzada de Tlalpan y el Periférico Sur en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México; estas 2 intervenciones formaron parte de las obras realizadas en el marco de la celebración del Mundial 2026.

Desde el inicio de la administración se han intervenido 133 puentes vehiculares con una inversión de 205 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr