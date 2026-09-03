La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las nuevas generaciones de cadetes del Heroico Colegio Militar a mantener una formación basada en la honestidad, la disciplina y la lealtad al pueblo de México, y subrayó que el uniforme que portan representa la confianza que la sociedad deposita en las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia por el 50 aniversario de la sede del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, la Mandataria federal destacó que quienes se forman en las instituciones militares no sólo serán profesionales de las armas, sino, sobre todo, “servidores de la nación”.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, legisladores y funcionarios federales, Sheinbaum sostuvo que la preparación militar debe estar acompañada de principios y que el ejercicio de la autoridad debe realizarse con responsabilidad y respeto a la dignidad humana.

“Recuerden siempre que el uniforme que portan representa la confianza del pueblo de México y que esa confianza se corresponde con preparación, honestidad, disciplina y lealtad”, expresó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en Tlalpan. Estuvo acompañada por el Secretario de Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, y otros miembros de su gabinete. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL

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En un mensaje con referencias a episodios históricos y a los principios de soberanía, independencia y justicia social, la Presidenta pidió a los cadetes tener presente que existen momentos en los que el interés nacional debe colocarse por encima de cualquier interés particular.

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Como ejemplo, citó al insurgente Vicente Guerrero y la frase que, dijo, resume una de las mayores enseñanzas de la historia nacional: “La patria es primero”.

Sheinbaum afirmó que este principio pertenece a todos los mexicanos y sostuvo que también representa el espíritu que ha acompañado al Colegio Militar a través de sus distintas generaciones.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en Tlalpan. Estuvo acompañada por el Secretario de Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, y otros miembros de su gabinete. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL

La Presidenta destacó además el papel histórico de las Fuerzas Armadas en la defensa de la nación, la seguridad y el desarrollo del país, así como su participación en labores de auxilio ante terremotos, huracanes, inundaciones y otras emergencias.

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En su discurso, Sheinbaum remarcó que el uniforme militar no debe entenderse únicamente como un distintivo institucional, sino como un símbolo de la responsabilidad que adquieren quienes lo portan frente a la sociedad.

Afirmó que en las instituciones militares se debe aprender que “la fuerza debe estar al servicio de la paz”, mientras que la disciplina debe estar acompañada de humanidad y del respeto a la vida y los derechos de las personas.

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Al conmemorar los 50 años de la sede de Tlalpan, la Presidenta rindió homenaje a las generaciones de cadetes, maestros, instructores y personal militar y civil que han formado parte del Colegio Militar.

“Las y los jóvenes cadetes son herederos de una historia que comenzó hace dos siglos”, señaló, al exhortarlos a estudiar, entrenar y prepararse con la responsabilidad de honrar al pueblo y a la patria.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en Tlalpan. Estuvo acompañada por el Secretario de Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, y otros miembros de su gabinete. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL

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Sheinbaum aseguró que las instalaciones de Tlalpan forman parte del patrimonio histórico de México y pidió a las nuevas generaciones mantener viva la tradición de servicio que, dijo, ha distinguido al Heroico Colegio Militar.

“México reconoce a quienes lo han defendido, honra a quienes han dado su vida por la patria y confía en quienes hoy tienen el privilegio y la responsabilidad de servirla”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

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