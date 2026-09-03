Culiacán, Sin. A 3 de Sep.- Las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa en recorridos por las unidades académicas informaron a la comunidad estudiantil y docente que se solicitó al Gabinete de Seguridad del Estado reforzar la vigilancia y presencia policiaca en las cercanías de los planteles educativos.

Ante el reciente asesinato a balazos del estudiante de la facultad de Contaduría y Administración, Alexis “N”, de 17 años de edad, en una parada de autobuses urbanos, frente a ciudad Universitaria en Culiacán, las autoridades de la institución educativa que para garantizar la seguridad y tranquilidad ya se formalizó la solicitud de mayor vigilancia.

De acuerdo a un comunicado emitido por la máxima casa de estudios, funcionarios realizaron un recorrido por diversas unidades académicas para verificar la celebración de las actividades educativas cotidianas en las aulas y brindar un mensaje a estudiantes.

Los funcionarios universitarios en sus recorridos de supervisión verificaron que las clases de desarrollen con normalidad y entablaron comunicación con los alumnos y maestros, sobre el tema de la seguridad y se escucharon sus puntos de vista.

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En el comunicado emitido sobre estas visitas, se dio a conocer que estos acercamientos sirven para fortalecer la atención a la comunidad universitaria y ajustar las acciones institucionales de acuerdo a las condiciones particulares de cada unidad académica.

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Previó a estos recorridos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, determinó que en los cinco municipios que comprenden la Unidad Académica del centro, se suspendieron las clases presenciales en el horario nocturno y se cambio a la modalidad virtual.

Tras el homicidio del estudiante Alexis “N”, en una parada de autobús urbano, frente a Ciudad Universitaria, el Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sergio Mario Arredondo dio a conocer que se ajustó el horario de clases, exclusivamente para la zona centro del estado.

El horario nocturno de clases en aula que inicia de las cinco de la tarde a las nueve de la noche, en los municipios de Culiacán, Badiraguato, Cósala, Elota y Navolato queda suspendido en forma temporal, para pasar al sistema educativo a distancia, ante la situación de inseguridad que se tiene en estas zonas.

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