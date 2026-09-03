Culiacán. - Una empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, de nombre Carolina “N” de 39 años y educadora, fue privada de la vida de varios disparos al salir de su domicilio en pleno centro de la cabecera municipal. Con esta muerte suman dos nuevas féminas que han sido asesinadas en este municipio durante el mes de septiembre.

Las autoridades de seguridad pública de Escuinapa fueron notificadas que una persona del sexo femenino había sido victima de un atentado a balazos en la calle Miguel Hidalgo, por lo que al acudir al lugar, junto con los cuerpos de auxilio, determinaron que la joven empleada no presentaba signos vitales.

Lee también Atacan a cinco integrantes de una familia en la Montaña de Guerrero; mueren dos adolescentes y un adulto queda herido

Se conoce que junto al cuerpo de la joven Carolina “N” fue colocada una cartulina con un mensaje de intimidación, sin que se conozca su texto, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado que acudieron al sitio recopilaron las evidencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley.

El día primero de septiembre se reportó que en este mismo municipio una mujer de apariencia joven fue encontrada asesinada a balazos en una especie de terreno baldío, sin que se conozca su identidad.