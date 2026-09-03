Diputados federales del PAN exigieron una investigación patrimonial contra Carlos Ulloa, director general de Birmex, quien compró dos departamentos de contado por un valor total de 22.4 millones de pesos en un periodo de tres años, y registró 19 viajes en los últimos cuatro años a destinos de lujo como Nueva York y Miami, en EU; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia, entre otros.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, consideró que resulta necesaria la intervención de autoridades fiscales y sanitarias, pues administrar una tarea estratégica que los medicamentos, vacunas, dispositivos material de curación y pruebas diagnósticas es una labor que requiere transparencia.

"Mientras millones de familias se enfrentan a recetas, incompletas, tratamientos interrumpidos, y gastos de bolsillo, cualquier señal de opacidad o de fallas en las compras públicas mina la confianza ciudadana, como ha ocurrido con Birmex. En este caso, no se trata de prejuzgar la vida privada o pública de un funcionario, se trata de exigir transparencia, verificable, responsabilidades, si las hubiera y resultados medibles un abasto efectivo en cada clínica y hospital del país", expuso.

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En entrevista con EL UNIVERSAL exigió la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"Lo publicado hoy en EL UNIVERSAL debe traducirse en controles concretos, como la investigación patrimonial y administrativa, independiente con debido proceso, publicación de resultados y, de acreditarse irregularidades en la institución, dar sanciones efectivas. Queremos ver un tablero nacional de abasto actualizado periódicamente por institución, entidad federativa, Hospital, clave e inventario, debe diferenciar los medicamentos, recibidos, los distribuidos y los efectivamente surtidos al paciente.

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Este reportaje pone siempre a la vista la corrupción, que a decir de la cuarta transformación es inexistente", expresó.

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Por su parte, Ernesto Sánchez, diputado del PAN integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, anunció que llevará el caso ante dicho órgano legislativo.

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El congresista albiazul advirtió que el tema no es un hecho aislado, sino el retrato de un sistema.

“Lo que revela esta investigación no es la conducta de un solo funcionario, es la forma de operar de todo un clan en el poder: llegaron prometiendo austeridad y hoy acumulan departamentos de contado, viajes por medio mundo y patrimonios que ningún sueldo público alcanza a explicar. No hacen falta acusaciones, basta con hacer la aritmética”, señaló.

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El legislador panista subrayó la gravedad de que estos señalamientos se concentren, una y otra vez, en las áreas más sensibles para la gente: “Es el mismo clan del oficialismo que le dice a los niños con cáncer y a los enfermos crónicos que ‘no hay presupuesto’, mientras los encargados de que las medicinas lleguen a los hospitales viven como millonarios. Eso no es la Cuarta Transformación que le vendieron al pueblo: es la vieja política disfrazada de honestidad”, afirmó.

Sánchez aseguró que exigirá a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que se avale un punto de acuerdo para la apertura de una indagatoria por parte de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Desde el Congreso vamos a exigir que la Secretaría Anticorrupción, la UIF y las fiscalías investiguen a fondo el presunto enriquecimiento inexplicable, sin protegidos y sin excepciones. El discurso de que ‘no somos iguales’ se les cae con cada declaración patrimonial que no cuadra. El combate a la corrupción no puede seguir siendo una consigna para las mañaneras; tiene que ser un hecho, con nombre, apellido y expediente”, concluyó.

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Este jueves, EL UNIVERSAL dio a conocer que entre 2020 y 2023, Carlos Ulloa, director general de Birmex, compró de contado dos departamentos por un valor total de 22.4 millones de pesos.

En su declaración patrimonial, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX detalla que en 2020 adquirió de contado un departamento con un valor de 7.4 millones de pesos y dos años después compró, nuevamente de contado, otro departamento con un valor de 15 millones de pesos.

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Sin embargo, destaca que en estos tres años, el salario más alto de los cargos que tuvo en este periodo fue de hasta 100 mil pesos mensuales netos.

Además, destaca que, con base en movimientos migratorios, el titular de Birmex ha realizado 19 viajes por el mundo del año 2022 a la fecha.

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Carlos Alberto Ulloa Pérez. Foto: Especial

Pedirá PRI en Senado comparecencia de director de Birmex

La bancada del PRI en el Senado solicitará la comparecencia de Carlos Ulloa para que explique el origen de los recursos para comprar dos departamentos de contado por un valor total de 22.4 millones de pesos en un periodo de tres años.

El coordinador parlamentario del PRI, Manuel Añorve, dijo a EL UNIVERSAL que este nuevo caso de presunta corrupción que protagoniza un funcionario muy cercano a Palacio Nacional es "escandaloso".

Indicó que es imposible que un funcionario con un salario de 100 mil pesos mensuales pueda realizar 19 viajes en los últimos cuatro años a destinos de lujo como Nueva York y Miami, en EU; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia, entre otros.

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“Es evidente que se trata de dinero público que debía ser para la compra de medicamentos que fue usado para su enriquecimiento o que nos diga que también tiene una esposa millonaria como los hijos de López Obrador “, apuntó.

Comentó que mientras el desabasto de medicamentos crece en el país y la mega farmacia es un elefante blanco, Ulloa se convirtió en uno de los nuevos millonarios de la 4T.

em/apr