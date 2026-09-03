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La diputada local del PAN Frida Guillén propuso incluir en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México el fenómeno de la gentrificación.
Su propuesta, turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, asienta en la norma que la gentrificación es el proceso de transformación y reestructuración espacial mediante el cual una determinada área urbana es renovada o intervenida, lo que atrae a población con mayor poder adquisitivo y provoca, directa o indirectamente, el desplazamiento de sus habitantes originales, generalmente de menores ingresos
Asimismo, se impulsa que desde la Jefatura de Gobierno se combata este fenómeno.
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La legisladora recalcó que reconocer jurídicamente la gentrificación constituye un primer paso para visibilizar un fenómeno que afecta de manera diferenciada a distintos sectores de la población y territorios de la capital; asimismo, dijo, contar con información, indicadores y criterios de análisis permitirá transitar de respuestas aisladas hacia una política pública integral que atienda las causas y consecuencias de las transformaciones de la capital.
“La presente iniciativa plantea la necesidad de incorporar el fenómeno de la gentrificación dentro del marco jurídico local, como una herramienta para fortalecer las políticas de vivienda y desarrollo urbano, garantizar el derecho a la Ciudad y procurar que la evolución de la Ciudad de México se realice sin comprometer la permanencia, identidad y arraigo de las comunidades que históricamente le han dado vida”, señala la iniciativa.
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dmrr/LL
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