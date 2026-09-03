El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

A través de una tarjeta informativa, tanto el Hospital General como la Secretaría de Salud informaron que este evento fue identificado el 31 de agosto, por lo que las personas involucradas reciben atención médica y se encuentran estables.

En el escrito se menciona que se registró un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales. Este hecho se hizo presente en 135 médicos residentes y de alta especialidad, siendo el dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito los síntomas que más se identificaron.

Al corte de este jueves 3 de septiembre, 41 personas, todas estables, permanecen hospitalizadas y están en vigilancia y tratamiento.

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Para conocer los motivos de este brote, la Secretaría de Salud y el Hospital General indicaron que se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonela spp. en los casos analizados; además de esto, en dos de los casos se identificó coinfección con Escherichia coli enteroxigénica (ETEC).

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Por ello, el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas.

También se anunció que la investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación, además de establecer la medidas adicionales de prevención y control.

Facultad de Medicina de la UNAM da seguimiento a estudiantado afectado

Por su parte, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la mañana de este jueves recibió el reporte de un brote de enfermedad diarreica entre residentes y estudiantes de cursos de posgrado de alta especialidad en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

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Tras conocer los casos, autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al hospital para investigar lo ocurrido, dar seguimiento y brindar apoyo al estudiantado afectado.

La Facultad no precisó el número de personas enfermas, la causa del brote ni el estado de salud de residentes y alumnos.

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Indicó que permanecerá atenta a su evolución y necesidades, además de mantener la coordinación con las autoridades hospitalarias para proporcionarles el acompañamiento requerido.

Las personas que necesiten apoyo pueden comunicarse con la División de Estudios de Posgrado al teléfono 55 56 23 72 64 o mediante el correo electrónico [comunicacion@fmposgrado.unam.mx (mailto:comunicacion@fmposgrado.unam.mx).

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