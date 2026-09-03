La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una situación “muy triste y lamentable” el asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, quien fue localizado sin vida junto con su esposa, su hija y otra mujer dentro de un domicilio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria confirmó que ya hay personas detenidas por su probable participación en el multihomicidio y señaló que las autoridades tienen avances respecto a la disputa que habría antecedido al crimen.

“En efecto, una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y se conocen las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia”, declaró.

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Sheinbaum indicó que fue informada desde el miércoles sobre los hechos y aseguró que el Gobierno del Estado de México brinda apoyo a los familiares de las víctimas, mientras que la Secretaría de Gobernación analiza qué acciones adicionales puede implementar.

“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Gobernación. Pero ya hay detenciones”, remarcó.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en el homicidio múltiple.

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Uno de los detenidos habría sido socio de Jonathan Meléndez y mantenía una relación de confianza con el músico, lo que presuntamente le habría permitido ingresar al domicilio donde ocurrió el ataque.

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La Fiscalía ha establecido la existencia de una disputa relacionada con el caso, aunque las investigaciones continúan para determinar el móvil y la responsabilidad de cada uno de los detenidos.

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