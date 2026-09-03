Si estás buscando renovar tu cocina con un refrigerador amplio, moderno y equipado con funciones inteligentes, Walmart México tiene una opción que puede resultar atractiva para el hogar. Se trata del LG Side by Side de 23 pies cúbicos, modelo VS23BP, que actualmente se ofrece con un descuento respecto a su precio anterior.

El refrigerador aparece en la tienda en línea de Walmart con un precio de $16,690 pesos, mientras que anteriormente tenía un precio marcado de $24,490 pesos. Esto representa un ahorro de $7,800 pesos, además de la posibilidad de adquirirlo a meses sin intereses, de acuerdo con las condiciones mostradas en la publicación.

¿Por qué vale la pena comprar el refrigerador LG Side de 23 Pies?

Uno de los principales atractivos del LG VS23BP es su capacidad de 23 pies cúbicos, una característica que ofrece suficiente espacio para almacenar alimentos, bebidas y productos de uso cotidiano sin tener que recurrir constantemente a un segundo refrigerador.

Su formato Side by Side divide el equipo en dos secciones verticales, facilitando la organización tanto del área de refrigeración como del congelador. LG señala que el modelo cuenta con tres repisas de cristal templado y cuatro compartimentos transparentes en la puerta del refrigerador, mientras que el congelador incorpora también compartimentos en la puerta y una repisa de cristal templado.

Refrigerador LG Side by Side 23 Pies. Ver oferta en Walmart México

Tecnología para conservar mejor los alimentos

El modelo VS23BP incorpora tecnologías como Linear Cooling y Multi Air Flow, diseñadas para mantener una temperatura más uniforme dentro del refrigerador y distribuir el aire frío por diferentes zonas. LG explica que Linear Cooling reduce las fluctuaciones de temperatura, mientras que Multi Air Flow ayuda a distribuir el aire frío alrededor de los alimentos.

También cuenta con Compresor Smart Inverter, que ajusta su funcionamiento de acuerdo con las necesidades de enfriamiento del equipo. De acuerdo con LG, esta tecnología busca utilizar únicamente la energía necesaria para mantener la temperatura adecuada.

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Puedes controlarlo desde el celular

Otro punto que puede marcar diferencia frente a refrigeradores convencionales es la conectividad. El LG VS23BP es compatible con LG ThinQ, por lo que permite controlar y monitorear determinadas funciones del electrodoméstico desde un smartphone. Además, incorpora Smart Diagnosis, una herramienta que ayuda a identificar posibles problemas del equipo.

El refrigerador también cuenta con iluminación LED y la función Cleaning Time, que detiene temporalmente la refrigeración y desactiva la alarma de la puerta durante 15 minutos para facilitar las labores de limpieza.