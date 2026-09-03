Andy López Beltrán, uno de los hijos del expresidente López Obrador, ha sido el protagonista de los cartones de la prensa nacional esta semana, luego de darse a conocer el cónclave que realizó el pasado 24 de agosto, en la colonia Condesa.

A la reunión, organizada al interior del restaurante Magazzino, asistió también su hermano Gonzalo y Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el sexenio de AMLO, quien participó en el polémico viaje de Andy a Tokio en 2025.

Asimismo, a la cena también llegaron Juan Domingo Beckmann, líder del imperio tequilero José Cuervo y Mauricio Garduño, uno de los perfiles más destacados a nivel global en tecnología y transformación digital.

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Cartones que retratan el cónclave de Andy en la Condesa

La sofisticada reunión desató diversas reacciones en redes sociales en el ámbito político y mediático a nivel nacional. Por ello, diversos ilustradores y caricaturistas decidieron retratar el momento en cartones de la prensa.

El primero, titulado "La política de ayer y hoy", fue realizado por el monero Kemchs para EL UNIVERSAL. La ilustración muestra a Andy López Beltrán tomando una copa. "Es increíble lo bien que la pasa uno con gente que practica el soborno", le dicen y él reponde: "Estoy de acuerdo".

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La política de ayer y hoy

El segundo cartón, titulado "Degustaciones" y realizado por el caricaturista Rictus para El Financiero, muestra a Andy bebiendo una copa de vino al interior del restaurante Maggazino, mientras afuera se puede ver a una persona con los colores del partido de Morena, con un sapo en la boca y una mirada de resignación.

Cónclave de Andy y Gonzalo López Beltrán protagoniza cartones de la prensa nacional. Foto: Captura de pantalla X

El tercer cartón, titulado "Segundo Informe" y realizado por el monero Chavo del Toro para El Economista, muestra a Andy López Beltrán, bebiendo una copa y tirando las cenizas de un cigarro, sentado sobre la cabeza de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llevó a cabo su Segundo Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre.

Cónclave de Andy y Gonzalo López Beltrán protagoniza cartones de la prensa nacional. Foto: Captura de pantalla X

El cuarto cartón, titulado "Nuevos Impuestos" y realizado por el monero Paco Calderón para Reforma, muestra a Andy bebiendo de su copa con un porte elegante, mientras del otro lado se ve a un mexicano bebiendo un tarro de cerveza, con los ojos rojos y una camiseta de la Selección Mexicana.

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Cónclave de Andy y Gonzalo López Beltrán protagoniza cartones de la prensa nacional. Foto: Captura de pantalla X

El quinto cartón, titulado "Descansito" y realizado por Pepe San Monero para "Jejeje Político. Sátira Crítica", muestra a Andy fumando un cigarro con los ojos cerrados, mientras dice: "Un descansito y a seguirle". A su lado hay una copa y una botella de vino con la leyenda "Me vale ver...", además de rollos higiénicos con la palabra "Regeneración" escrita.

Cónclave de Andy y Gonzalo López Beltrán protagoniza cartones de la prensa nacional. Foto: Captura de pantalla X

Finalmente, el sexto cartón, titulado "¡Brindemos!" y realizado por el monero Saúl Herrera "Qucho", muestra a Andy bebiendo una copa, mientras de fondo se puede ver una televisión con la transmisión del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. "¡Más mexicanos han salido de la pobreza!", dice.

Cónclave de Andy y Gonzalo López Beltrán protagoniza cartones de la prensa nacional. Foto: Captura de pantalla X

*Con información de Héctor de Mauleón

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