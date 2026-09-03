La Paz.- Los efectos de lluvia intensa y tormenta eléctrica del huracán “Marie”, de categoría 1, se sintieron la madrugada de este jueves en Los Cabos, donde se registraron crecidas de arroyos, deslaves, afectaciones en vialidades y cortes de energía eléctrica.

Francisco Cota Márquez, director municipal de Protección Civil de Los Cabos, informó que alrededor de las 3:20 horas ingresó una tormenta que durante unos 40 minutos dejó precipitaciones intensas prácticamente en todo el municipio, principalmente en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

El funcionario explicó que las condiciones están asociadas con las bandas nubosas del ciclón "Marie" que se mantiene en el Pacífico, pero su amplia circulación continúa enviando humedad hacia las costas de Baja California Sur. El pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias intensas –dijo– durante las próximas 24 horas.

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“Tras las lluvias iniciamos la inspección el personal de Protección Civil, con recorridos para verificar los arroyos, vados, cerros y laderas, así como en el corredor turístico hasta Santa Anita. Detectamos escurrimientos, algunos deslaves y corrientes importantes de agua en los principales cauces de Cabo San Lucas y San José del Cabo”, explicó a EL UNIVERSAL.

Foto: Especial

Cota Márquez señaló que no se reportan personas fallecidas ni afectaciones graves a la integridad de la población; no obstante, una familia de la comunidad de Santa Anita fue atendida luego de que el viento desprendiera el techo de su vivienda y sus integrantes se trasladaron con familiares.

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Anoche no fue necesario abrir ninguno de ellos –refirió– y las familias permanecieron resguardadas en sus hogares durante la madrugada; sin embargo, sostuvo que se tienen listos refugios temporales en caso de ser necesarios este día.

En las comunidades de Miraflores, Santiago y La Ribera, los escurrimientos de los arroyos han provocado incomunicación temporal en algunos puntos, derivado de las corrientes que impiden el tránsito, pero conforme bajen se podrá acceder para verificar que no haya daños mayores. El reporte preliminar de las delegaciones arroja solo afectaciones a las vialidades.

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Rayo daña transformador; zonas se quedan sin energía

Adicional, Cota Marquez refirió que durante la tormenta, un rayo impactó un transformador y dejó sin suministro eléctrico sectores del este de San José del Cabo, entre ellos Santa Catarina, Las Ánimas, La Choya, San Vicente, La Playa, parte de Puerto Los Cabos y comunidades de Cabo del Este.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en la reparación de la infraestructura para restablecer el servicio, indicó.

Las condiciones de calles y caminos, algunos todavía con agua acumulada y socavones derivados de las lluvias de los últimos días, llevaron a las autoridades municipales a solicitar al Consejo Estatal de Protección Civil la suspensión de clases este jueves en todo el municipio de Los Cabos como medida preventiva.

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Suspenden acceso a playas y cierran puertos a la navegación

El funcionario añadió que los puertos permanecen cerrados a la navegación de embarcaciones menores y en las playas predominan banderas negras y rojas por el elevado oleaje y la marejada ciclónica.

Personal de Zofemat y Capitanía de Puerto mantiene operativos para retirar a personas que intenten ingresar al mar e impedir actividades acuáticas mientras persistan estas condiciones. El Aeropuerto Internacional de Los Cabos opera con normalidad, informó Cota Márquez.

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Como otra medida preventiva, se mantiene suspendida la venta de alimentos en la vía pública, incluidos puestos ambulantes y semifijos, ante el riesgo sanitario generado por escurrimientos y derrames de aguas residuales después de las lluvias.

Durante este jueves permanecerá en alerta y seguirán recorridos ante el pronóstico de nuevas precipitaciones intensas en Los Cabos.

Foto: Especial

Prevén lluvias para La Paz

En el caso de La Paz, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevén lluvias fuertes, de hasta 150 milímetros. Hay que recordar que el promedio anual de lluvias en toda esta entidad desértica ronda los 200 milímetros. Derivado de ello, la acumulación de agua en pocas horas genera importantes afectaciones en vialidades, por las condiciones del suelo y laderas.

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Aunque el Consejo Estatal de Protección Civil advirtió del riesgo de lluvias, en esta ocasión no determinó la suspensión de clases para la capital del estado. Algunas universidades y escuelas han advertido de la suspensión para el turno vespertino, ante la posible corrida de arroyos que dificultan los accesos a las zonas escolares.

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El huracán “Marie”, de categoría 1, continúa intensificándose esta mañana, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió que su desplazamiento es hacia el oeste -noroeste a 17 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 kilómetros por hora.

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Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas para BCS por lo que pidió extremar precauciones.

Autoridades de los municipios del norte, Loreto, Comondú y Mulegé, reportaron que se mantienen en alerta ante posibles efectos.

La Tercera Zona Militar confirmó que mantiene un despliegue de más de mil efectivos en los cinco puntos del estado, con la activación del plan DNIII-E, en apoyo a la población, especialmente vigilando la corrida de arroyos y evitando el tránsito.