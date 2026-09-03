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Con motivo de las fuertes lluvias que se presentaron, desde el 1 de septiembre de este año elementos del Ejército aplican el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en los municipios de La Paz y Comondú, Baja California Sur.
Durante la fase de auxilio del Plan DN-III-E, se realizan despeje de vías de comunicación, auxilio de vehículos atascados, remoción de escombros y apoyo vial.
En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que ante las condiciones que prevalecen en la entidad, un agrupamiento de ingenieros militares, en coordinación con personal de Protección Civil y autoridades del Gobierno Estatal, se mantiene en situación de alerta permanente para responder de manera inmediata a cualquier eventualidad.
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Los uniformados cuentan con herramientas especializadas, vehículos operativos y maquinaria pesada lista para ser desplegada en las zonas que pudieran resultar afectadas.
La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.
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