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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su iniciativa de reforma constitucional para prohibir que los candidatos a Presidente de la República y gobernador tengan doble nacionalidad, no quita derechos políticos.
Explicó que quienes tengan doble nacionalidad y quieran participar en la elección para ocupar el cargo de titular del Ejecutivo federal o estatal, sólo tiene que renunciar a su nacionalidad extranjera.
“Hay quien dice que con esa iniciativa se quitan derechos políticos, no, se puede participar si se tiene doble nacionalidad, solamente que hay que renunciar a la otra, y solamente ser mexicano”, manifestó.
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La Mandataria federal dijo que para ocupar el cargo de Presidente de la República o gobernador de un estado, la lealtad a México debe ser absoluta.
“Cuando se tiene doble nacionalidad se jura lealtad a un país y a otro. Puedes tener triple nacionalidad, incluso, entonces juras lealtad como persona a los tres países, está muy bien, y un mexicano, una mexicana puede tener dos, tres, cuatro nacionalidades, no hay ningún problema en eso, el problema es si quiere ser presidente de la república, ¿a quién le juras lealtad, a un país o a dos?”, expresó.
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