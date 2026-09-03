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Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) realizaron un cierre total de los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro la mañana de este jueves 3 de septiembre.
Los manifestantes exigen un incremento del 20% directo al salario como parte de su proceso de revisión contractual para el periodo 2026-2028.
Desde las 10:00 horas, cientos de trabajadores administrativos y académicos se concentraron con pancartas, sombrillas y megáfonos frente a la Cámara de Diputados.
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De acuerdo con los inconformes, la movilización busca presionar a los legisladores para que se garantice un presupuesto justo a la Máxima Casa de Estudios, el cual permita la recuperación del poder adquisitivo de su personal.
Debido a la aglomeración de los contingentes, la circulación sobre la Avenida Congreso de la Unión y la calle Emiliano Zapata se encuentra completamente detenida.
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Autoridades capitalinas recomiendan a los automovilistas utilizar vías alternas como el Eje 1 Oriente o carriles centrales de Viaducto, ya que se prevé que el bloqueo se extienda durante las próximas horas mientras una comisión sindical busca entablar diálogo con los diputados.
Un mensaje de alerta, un video y dos detenidos; claves y cronología del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo
apr
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