Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, recibe mensajes de despedida y peticiones de justicia en redes sociales tras ser asesinado en su domicilio junto a su esposa embarazada y su hija de 3 años.

Además de Meléndez y su familia, también fueron asesinados la empleada doméstica Aleyda Romero y el perro de la familia, el hijo mayor de Meléndez, de 6 años, logró sobrevivir ocultándose debajo de una cama.

La noticia ha conmocionado a la escena musical mexicana, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) lamentaron el deceso del compositor, tecladista y productor, así como de los integrantes de su familia y la colaboradora de su hogar.

"'Honas fue de los fundadores y principales artífices de la identidad sonora de Camilo Séptimo, agrupación musical referente del rock alternativo en nuestro país", se lee.

La Sociedad de Autores y Compositores condenó los hechos y pidió justicia para que se esclarezca la muerte del artista.

"México lo recordará siempre. Las compositoras y los compositores condenamos esta tragedia y exigimos justicia".

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Sociedad de Autores y Compositores de México dedican mensaje a Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia.

La Gusana Ciega lamentó lo ocurrido en un mensaje que compartieron en su cuenta de Instagram, se dijeron agradecidos por haber conocido a Honas y por haber compartir el escenario.

"Con el corazón roto, lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido Honas y su amada familia. Qué gran fortuna conocerte, compartir la música y el escenario contigo. Descansa en paz querido Honas, tu música se queda para siempre con nosotros. Los abrazamos mucho".

El grupo La Gusana Ciega recuerda con cariño y admiración a Jonathan Meléndez.

Zoé lamentó la noticia, mientras que Siddartha envió un abrazo:

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"Qué tristeza tan grande. Les mando un abrazo con mucho respeto y cariño".

Ximena Sariñana mandó apoyo para la banda y para las familias que atraviesan un momento muy complicado.

"Lo siento mucho amigos, no hay palabras, todo nuestro apoyo y mucha fuerza para todos ustedes y las familias".

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Las bandas mexicanas Motel y Enjambre también externaron su pesar:

"Un abrazo fraternal, están en nuestras oraciones. Nuestro más sentido pésame".

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación Camilo Séptimo lamentó el fallecimiento de su compañero y envió un mensaje a su familia.

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“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano. A su esposa Ana Paula y a su hija Sofía”, señaló. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz”.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un supuesto socio de Meléndez habría utilizado la relación de confianza que mantenía con él para ingresar a su domicilio y cometer el ataque.

Las autoridades también detuvieron a otro hombre, quien presuntamente habría ayudado al sospechoso a escapar después del homicidio. Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Meléndez, y Gerardo “N”.

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Los hechos ocurrieron el martes en Atizapán de Zaragoza, municipio del Estado de México ubicado en los límites con la Ciudad de México.

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¿Quién era Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?

Camilo Séptimo, también conocido como Camilo VII o CVII, surgió en 2013 en la Ciudad de México. La agrupación fue fundada por el vocalista Manuel Mendoza, el guitarrista Erik Vázquez y Meléndez.

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A lo largo de su trayectoria, la banda se consolidó como una de las propuestas destacadas de la escena del rock alternativo mexicano, con una identidad marcada por sus sonidos atmosféricos y letras de corte emocional.

Entre sus producciones discográficas se encuentran "Óleos", "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas", además del álbum de mediana duración "Maya".

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