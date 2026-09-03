[Publicidad]
Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, recibe mensajes de despedida y peticiones de justicia en redes sociales tras ser asesinado en su domicilio junto a su esposa embarazada y su hija de 3 años.
Además de Meléndez y su familia, también fueron asesinados la empleada doméstica Aleyda Romero y el perro de la familia, el hijo mayor de Meléndez, de 6 años, logró sobrevivir ocultándose debajo de una cama.
La noticia ha conmocionado a la escena musical mexicana, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) lamentaron el deceso del compositor, tecladista y productor, así como de los integrantes de su familia y la colaboradora de su hogar.
"'Honas fue de los fundadores y principales artífices de la identidad sonora de Camilo Séptimo, agrupación musical referente del rock alternativo en nuestro país", se lee.
La Sociedad de Autores y Compositores condenó los hechos y pidió justicia para que se esclarezca la muerte del artista.
"México lo recordará siempre. Las compositoras y los compositores condenamos esta tragedia y exigimos justicia".
[Publicidad]
La Gusana Ciega lamentó lo ocurrido en un mensaje que compartieron en su cuenta de Instagram, se dijeron agradecidos por haber conocido a Honas y por haber compartir el escenario.
"Con el corazón roto, lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido Honas y su amada familia. Qué gran fortuna conocerte, compartir la música y el escenario contigo. Descansa en paz querido Honas, tu música se queda para siempre con nosotros. Los abrazamos mucho".
Zoé lamentó la noticia, mientras que Siddartha envió un abrazo:
[Publicidad]
"Qué tristeza tan grande. Les mando un abrazo con mucho respeto y cariño".
Ximena Sariñana mandó apoyo para la banda y para las familias que atraviesan un momento muy complicado.
"Lo siento mucho amigos, no hay palabras, todo nuestro apoyo y mucha fuerza para todos ustedes y las familias".
[Publicidad]
Las bandas mexicanas Motel y Enjambre también externaron su pesar:
"Un abrazo fraternal, están en nuestras oraciones. Nuestro más sentido pésame".
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación Camilo Séptimo lamentó el fallecimiento de su compañero y envió un mensaje a su familia.
[Publicidad]
“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano. A su esposa Ana Paula y a su hija Sofía”, señaló. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz”.
De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un supuesto socio de Meléndez habría utilizado la relación de confianza que mantenía con él para ingresar a su domicilio y cometer el ataque.
Las autoridades también detuvieron a otro hombre, quien presuntamente habría ayudado al sospechoso a escapar después del homicidio. Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Meléndez, y Gerardo “N”.
[Publicidad]
Los hechos ocurrieron el martes en Atizapán de Zaragoza, municipio del Estado de México ubicado en los límites con la Ciudad de México.
Lee también Camilo Séptimo despide a "Honas" Meléndez con un emotivo mensaje: "celebramos tu vida, tu música y tu luz"
¿Quién era Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?
Camilo Séptimo, también conocido como Camilo VII o CVII, surgió en 2013 en la Ciudad de México. La agrupación fue fundada por el vocalista Manuel Mendoza, el guitarrista Erik Vázquez y Meléndez.
[Publicidad]
A lo largo de su trayectoria, la banda se consolidó como una de las propuestas destacadas de la escena del rock alternativo mexicano, con una identidad marcada por sus sonidos atmosféricos y letras de corte emocional.
Entre sus producciones discográficas se encuentran "Óleos", "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas", además del álbum de mediana duración "Maya".
Lee también El asesinato de Jonathan Meléndez y su familia da la vuelta al mundo; "TMZ" y otros medios cubren la noticia
rad
[Publicidad]
Más información
Nación
Sheinbaum llama a nuevos cadetes militares a poner a México por encima de intereses particulares; "Son servidores de la nación", dice
Metrópoli
Diputados del PVEM propone frenar empeño de objetos robados; casas deberán acreditar la propiedad de los bienes
Espectáculos
Alfonso Cuarón se adentra en el terror gótico con "Ravenloft", nueva serie de "Dungeons & Dragons" para Netflix
Metrópoli
Ventanilla Inmobiliaria aprueba 59 proyectos inmobiliarios por 43 mil 300 mdp; prevén construir 8,518 viviendas
Educación
¿Buscas una beca para tu hijo? Estos apoyos siguen disponibles en 2026 y esto pagan
Noticias
Asesinato de Jonathan Meléndez: Sheinbaum revela que había una “disputa” entre familias
Noticias
¿Quién es Diego Sebastián Rosen? Su relación con ‘Honas’, de Camilo Séptimo, y las versiones sobre el móvil del crimen
Showbiz
Caso Sasha Sokol: ¿por qué detuvieron a Luis de Llano, podría ir a la cárcel?