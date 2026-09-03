"TMZ" es uno de los medios internacionales que ya cubre la noticia de la muerte de Jonathan "Honas" Meléndez y su familia, perpetuada por un socio del músico de Camilo Séptimo, hecho que ha causado consternación, no sólo en el mundo de la industria musical, sino en diferentes ámbitos de la vida pública.

Hace menos de 24 horas, se dio a conocer, que el tecladista y productor de la banda de rock, fundada en 2013, había sido privado de la vida, tras un presunto ajuste de cuentas con su socio, Diego Sebastián Roren Ferlini, un civil, de origen argentino, con el que tenía un negocio de renta de residencias en Valle de Bravo.

Meléndez, de 38 años, no fue el único afectado, su familia, conformada por su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años (quien atravesaba un embrazado que apenas rebasaba el primer trimestre de gestación), su hija Sofía, de 3 años, la joven que los ayudaba con quehaceres domésticos, Aleída, de 21 años y un perrito, también fueron asesinados por impacto de bala.

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El único sobreviviente fue un menor de 6 años, el cual, se escondió debajo de una cama al percibir lo que estaba ocurriendo en el penthouse que rentaban y donde residían, ubicado en Bosque Esmeralda, Atizapán.

La noticia del multihomicidio ha sido reportada por diferentes medios nacionales y, ahora, también se suman sitios, de repercusión internacional, como es el caso de "TMZ", portal de noticias sobre farándula estadounidense.

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"TMZ" conoció la noticia a través de "CNN", la cadena de televisión estadounidense que, además, cuenta con una versión en español, a través de la que se reportan noticias de México y Latinoamérica.

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El artículo fue titulado con el encabezado "Músico mexicano, ejecutado junto a su esposa embarazada y su hija de tres años... un niño de seis años sobrevivió".

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En su interior, la nota reporta algunos de los primeros pormenores que se conocieron de la privación de la vida de cuatro personas y el perrito que se encontraba en casa, sin embargo, aún no actualizan la noticia, con la información que, desde esta mañana, 3 de septiembre, ya comienza a ser difundida.

(Otros medios internacionales que han retomado la noticia son "Billboard", "Consequence", "Variety" y "Rolling Stone").

Carlos Jiméndez "C4", quien publicó las primeras imágenes de cuando las autoridades de Atizapán, Estado de México, entraron al domicilio, en compañía de la madre de la joven que rentaba en penthouse a Meléndez y su esposa, ha expresado que, a lo largo de sus 20 años de experiencia, cubriendo nota roja, las imágenes de este homicidio múltiple son unas de las más perturbadoras que ha presenciado.

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El periodista ha señalado que Rosen Ferlini había pedido a Ana Paula y su hija Sofía que amarraran al perro de la familia; además, indicó que, aparentemente, "Honas", su esposa y su hija habrían fallecido por un disparo en la sien; mientras que la joven Aleída, habría fallecido por un disparo por la espalda.

Otro nombre que ha sido involucrado en los asesinatos es el de Gerardo Cisneros Bejarano quien, aparantemente, estaba contratado por Rosen Ferlini, como su chofer y que esperó a que el civil saliera de la casa para transportarlo fuera del fraccionamiento, sin embargo, el hecho de que olvidase su licencia de conducir fue un elemento importante para que las autoridades dieran con ellos y los detuviesen sólo horas más tarde.

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