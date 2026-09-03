El Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, anunció la realización del “Marat’hon Mérida 2027”, que se llevará a cabo el 10 de enero del próximo año, y con el que las autoridades estatales esperan convocar a alrededor de 8 mil corredores y posicionarlo como uno de los maratones más importantes en México.

En conferencia de prensa, Iván Herrera Rosiles, subdirector de Deportes de la entidad, explicó que el maratón partirá del Monumento a la Patria, ubicado en Paseo Montejo, y contempla una distancia de 42 mil 195 kilómetros. Además, considera otras categorías como medio maratón, con 21 mil 097 kilómetros, y una carrera de 10 y 3 kilómetros.

Detalló que los precios se ubican en 750 pesos por maratón y medio maratón; 450 pesos por la carrera de 10 kilómetros; y 300 pesos por la carrera de 3 kilómetros.

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Precisó que, al corte de septiembre, se han inscrito 3 mil 649 corredores, de los cuales, 942 son para el maratón; mil 676 para medio maratón; 875 para la carrera de 10 kilómetros; y 156 para la carrera de 3 kilómetros, lo que representa el 53% de la rama varonil y el 47% de la femenil.

“Hemos apostado porque sea un evento atractivo no sólo desde la fiesta que se vive antes, durante y posterior al evento, sino que sea una gran ruta y un gran atractivo para todos los corredores que nos visitan y los corredores locales que participan en esta fiesta”, dijo.

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“Estoy seguro que en los próximos años habrá un crecimiento importante para que este maratón sea uno de los cinco mejores a nivel nacional y poco a poco seguiremos construyendo en México y en el estado de Yucatán para que se siga consolidando”, añadió.

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En su participación, Armando Cazares Espinoza, secretario técnico de la Unidad de Turismo, afirmó que “Mérida es una ciudad deportiva y el deporte es igual a turismo (…) Tenemos una ciudad en la que el deporte convive con nuestra cultura, gastronomía y tradiciones”.

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“Venir a participar en el maratón no significa solamente llegar, correr 42 kilómetros y regresar, significa convertir una experiencia deportiva en una experiencia de viaje. El Maratón Mérida 2027 es mucho más que una competencia deportiva, es también una oportunidad para mostrarle a México y al mundo nuestra ciudad”, expresó.

Por su parte, Jesús Efrén Pérez Ballote, director de Bienestar Humano, sostuvo que “Mérida es una ciudad de enorme tradiciones, de una gran riqueza cultural, pero sobre todo es una ciudad a la vanguardia, que cambia y que tiene mucho que ofrecer para quienes ahí vivimos, pero también para quienes nos visitan”.

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En ese sentido, aseguró que “el maratón de la ciudad de Mérida es sin duda el evento deportivo de este tipo más importante del sureste del país, porque tenemos mucho que ofrecer, como cuestiones de seguridad, una riqueza cultural enorme, atractivos y riqueza natural. Tiene mucho para darle a quienes nos visitan”.

em/apr