Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que la nueva reforma judicial que se ha anunciado será solo un parche, una aspirina ante el cáncer terminal que enfrenta este sistema de elección de juzgadores.

Al participar en el Primer aniversario del “Observatorio de la justicia” dijo que no hay manera de corregir esta reforma mientras el punto central siga siendo la elección de juzgadores.

Expuso que el anuncio de una nueva reforma para bajar de 40 a 20 los candidatos en las boletas no es la solución.

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“Pudiera traer a cinco, el problema subsiste en la ciudadanía. No está interesada y no tiene por qué”, señaló.

El catedrático e investigador del ITAM dijo que los jueces y magistrados buenos que vayan adquiriendo aprendizaje, experiencia y capacitación “van a tener que volver a competir. No hay entonces ningún incentivo y con ello absolutamente ningún sentido”.

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El ministro en retiro Laynez Potisek indicó que a pesar de la preparación “en la siguiente elección voy a enfrentar a alguien que haga mejor campaña, que sea más simpático o dicho directamente a encontrar el acordeón indicado. Ya eso se va a dedicar. Esos son sus incentivos”.

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Comentó que ahora habrá que cuidar también esta nueva reforma judicial, “pues hay que darle seguimiento para todos son paliativos, para todos son una aspirina para un cáncer terminal”.

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“Eso ratifica ya lo dijo la OEA a los países miembros, no sigan el ejemplo de México”, concluyó.

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