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El actor estadounidense John Malkovich protagonizó este jueves la alfombra roja del Festival de Venecia aclamado por su papel en la película "Wild Horse Nine" como un agente de la CIA en el Chile previo al golpe de Estado.
Malkovich, fiel a su estilo, apareció en el Lido veneciano con un traje de chaqueta negro y una camisa beige con un vistoso cuello con volantes y chorreras.
Le acompañó en el estreno el resto del reparto, el coprotagonista Sam Rockwell, la actriz chilena Mariana di Girolamo, con un vestido blanco palabra de honor, y la brasileña Ailín Salas, toda de negro.
La película, dirigida por Martin McDonagh, aborda desde el humor negro la presencia de dos agentes de la CIA (Malkovich y Rockwell) en el Chile de meses antes del golpe y un viaje a la Isla de Pascua en el que ambos cargarán con el peso de su pasado y un lúgubre presente.
Por eso, la alfombra roja veneciana tuvo un aire latino, pues como parte de la banda sonora se eligió la canción de Mercedes Sosa "Gracias a la vida".
El papel de Malkovich ha entusiasmado en la Mostra y en la rueda de prensa de presentación algunos medios le animaron a preparar un discurso para posibles premios de cara al futuro.
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Sin embargo el actor consideró que, para él, lo importante es que la película y todo su reparto “estén acaparando tanta atención”.
McDonagh, que vuelve al Lido tras sus exitosas participaciones en 2017 y 2022 con "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "The Banshees of Inisherin", llegó al Palazzo del Cinema veneciano con su pareja, la actriz británica Phoebe Waller-Bridge, que saltó a la fama por la serie "Fleabag" y combinó en su conjunto el blanco y el negro, con lazada en el cuello y amplia capa.
Asimismo pasaron por la alfombra roja algunas celebridades como Kendall Jenner, que deslumbró con un vestido de tirantes en tonos dorados y el pelo suelto.
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