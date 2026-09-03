¡La verificación vehicular continúa! Este programa tiene por objetivo reducir la contaminación de los autos, al mismo tiempo que busca mejorar la calidad del aire. Y de entre todas las calcomanías, existe una con beneficios para las unidades nuevas o de cero emisiones: el holograma 00.

Con dicho distintivo, los vehículos que lo portan quedan exentos de realizar el proceso dentro de los tres semestres posteriores a su obtención. Hoy en Autopistas te decimos qué modelos son candidatos.

¿Qué se necesita para obtener el holograma 00 en CDMX?

Para obtener el holograma 00, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de CDMX, el auto debe cumplir los siguientes requisitos:

Ser candidato: cualquier auto que utilice gasolina, diésel, gas natural, gas licuado de petróleo e híbridos categoría III, que se encuentren en la lista de la Sedema, es candidato.

Acudir a los centros de verificación: en caso de que el auto se encuentre en la lista, el propietario deberá asistir a realizar las pruebas correspondientes al verificentro más cercano.

Pasar las pruebas: en el centro de verificación se evaluarán aspectos físico-mecánicos, ello para saber si el vehículo es apto para recibir el sitintivo.

Presentar los documentos: el propietario tendrá que presentar la factura original o el título de propiedad, una identificación oficial y la tarjeta de circulación vigente.

En la capital, el costo del holograma 00 es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) más IVA, es decir, alrededor de $765.48.

Calendario del segundo semestre de verificación vehicular en CDMX. Foto: Sedema

Leer también Qué pasa si llenas con agua el depósito del limpiaparabrisas de tu auto

¿Cuáles son los vehículos candidatos al holograma 00?

Como lo mencionamos anteriormente, para obtener el holograma 00 es necesario que tu auto se encuentre dentro del siguiente listado publicado por Sedema:

[Publicidad]

Acura

Acura ADX Advance 1.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Acura Integra A-Spec 1.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Acura TLX Type-S 3.0L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia 2.9L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Alfa Romeo Junior Híbrido MHEV 1.2L Turbo de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Alfa Romeo Stelvio 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Aston Martin

Aston Martin DBX 707 de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Aston Martin Vanquish 5.2L de 12 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Aston Martin Vantage 4.0L de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Audi

Audi A3 Sedán TFSI 2.0L S Tronic de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Audi A3 Sportback TFSI 1.4L Tiptronic de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Audi A4 40 2.0L TFSI MHEV S Tronic Front de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

BAIC

BAIC X35 AUT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

BAIC X35 CVT 1.5L ESP de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

BAIC X35 MAN ESP de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Beiben

Beiben Trucks 2555SZ Tractocamión 6CIL 12.5L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Beiben Trucks 2832KZ 6CIL 7.8L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Bentley

Bentley Bentayga V8 4.0L de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

BMW

BMW 218I 1.5L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta tres ocasiones.

BMW 218I Gran Coupe 1.5L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

BMW 220I/220I Gran Coupe de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Buick

Buick Encore GX F/G 1.3L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Buick Envision 2.0L F/G de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta tres ocasiones.

Buick Envista 1.2L D/U de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Cadillac

Cadillac Escalade ESV 6.2L de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Cadillac XT4 2.0L de 4 cilindros, Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Cadillac XT5 3.6L AWD de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

CBO

CBO 1000 1.5L Minivan de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

CBO 1000 1.5L XL de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

CBO Van 1000 1.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Changan

Changan Alsvin 1.5L DCT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Changan Alsvin Plus MT/DCT 1.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Changan CS35 MAX DCT 1.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Chevrolet

Chevrolet Aveo 1.5L Sedán de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Chevrolet Aveo Blazer 3.6L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Chevrolet Captiva 1.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Chirey

Chirey Tiggo 7 1.5T FWD DCT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Chirey Tigoo 8 1.6T DCT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Chirey Tiggo 8 Pro-Max 2WD de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Chrysler

Chrysler-Dodge Durango 5.7L de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Chrysler-Dodge Durango Pursuit 3.6L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Chrysler-Dodge Durango Pursuit 5.7L de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Dodge

Dodge Attitude 1.5L Turbo de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Dodge Durango 3.6L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Dodge Durango SRT 6.4L AWD de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Dongfeng

Dongfeng Captain E 4.5 2.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Dongfeng EQ6608LT6D 2.4L. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Dongfeng G35. Puede obtener el holograma 00 hasta dos en ocasiones.

Ferrari

Ferrari 6.5L de 12 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Ferrari 12Cilindri Spider 6.5L de 12 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Ferrari Purosangue 6.5L de 12 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Fiat

Fiat Argo 1.3L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Fiat Argo Sedán 1.3L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Fiat Fastback 1.3L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Ford

Ford F-450/F-550 6.7L de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Ford Maverick 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Ford Mustang 2.3L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Foton

Foton 1.6L Cabina Doble/Sencilla de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Foton Toano de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Foton Tunland 2.4L E5 G-CD de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Geely

Geely Monjaro 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Geely G836 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Geely Starray GC/GL 1.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

GML

GML Yukon XL 6.2L B de 8 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

GML Frison 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

GML Frison 2.0L T6/T8_ESP de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Estos son los modelos de autos que pueden obtener el holograma 00. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Honda

Honda CRV Turbo de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Honda CRV Turbo Plus de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Honda HRV Sport 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Hyundai

Hyundai Santa Fe 2.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Hyundai Tucson 2.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Hyundai Venue 1.0L TURBO GL MT/DCT de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Infiniti

Infiniti QX60 3.5L 4WD AT de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Infinit QX60 3.5L AT de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Infiniti QX65 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Jeep

Jeep Grand Wagoneer L 3.0L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Jeep JT 3.6L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Jeep Renegade 1.3L Turbo de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Kia

Kia Sorento 2.5L Turbo de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Kia Soul 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 en dos ocasiones.

Kia Sportage 1.5L Turbo de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque MHEV 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Land Rover Range Rover Sport 3.0L MHEV de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Land Rover Range Rover Velar de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Mercedes Benz

Mercedes Benz OF 1421/48 4.8L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Mercedes Benz S 450 L 4MATIC de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Mercedes Benz Sprinter 311 OM654 de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Mini

Mini Cooper S de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Mini Cooper S 3 PUERTAS de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Mini Cooper S 5 Puertas de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Mitsubishi

Mitsubishi Mirage G4 GLX MT de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Mitsubishi Montero Sport SE/SE PLUS 3.0L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Mitsubishi Outlander SE PLUS/LIMITED 2.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Nissan

Nissan Pathfinder 3.5L 4WD de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Nissan Sentra 2.0L CVT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Nissan Urvan Panel Wide 2.5L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Peugeot

Peugeot Partner Rapid 1.4L/1.3L de 4 cilindros . Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Peugeot Rapid 1.3L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Peugeot Rifter 1.2L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Porsche

Porsche 718 Cayman Style Edition 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Porsche 718 Spyder RS 4.0 L PDK RWD de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Porsche 911 Carrera 2 PDK Coupe 3.0L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

RAM

RAM 1200 2.4L MT/AT 4X4/4X2 de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

RAM 1500 3.0L RHO de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

RAM 700 1.0L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Renault

Renault Kwid 1.0L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Renault Logan 1.6L CVT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Renault Master Diesel L2H2 2.3L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Seat

Seat Cupra Leon 2.0L TSI de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Seat Ibiza 1.6L MPI AT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Seat Leon 1.4L TSI AUT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Suzuki

Suzuki Jimny 1.5L AT/MT 4WD de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Suzuki S-CROSS 1.4L AT de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Suzuk Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Toyota

Toyota GR Corolla 1.6L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Toyota GR Yaris 1.6L de 3 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en tres ocasiones.

Toyota Hiace 3.5L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Volvo

Volvo 6X4T 12.8L D13 543HP de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Volvo VM 7.7L 6X2 D8K 280HP de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Volvo XC40 Plus Dark Theme MHEV de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

VW

VW Polo 1.6L MPI de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

VW Saveiro 1.6L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

VW T Cross 1.6 AUT/MAN de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Yutong

Yutong ZK6127HQ Autobús 9.4L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Zoomlion

Zoomlion 38X 5RZ 10.5L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

Zoomlion 8JBJ 11.0L de 6 cilindros. Puede obtener el holograma 00 hasta en dos ocasiones.

ZX

ZX G7 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

ZX G7 2.4L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

ZX G9 2.0L de 4 cilindros. Puede obtener el holograma 00 por una ocasión.

Son más de 1,400 modelos candidatos, así que si quieres saber si se encuentra el tuyo, consúltalo en el siguiente enlace https://verificacionvehicular.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/.

Por lo general, los autos del listado son modelo 2024 y hasta 2027. Los más antiguos ya no pueden recibir el holograma 00.

Leer también ¿Cuál es la tecnología de un auto menos popular entre conductores? Esto dice un estudio

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters