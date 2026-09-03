Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la tercera edición del Premio Nacional de Periodismo en Salud, un galardón organizado por la compañía líder en tecnología Merck México con el apoyo de Opinión 51 desde 2024.

Este premio tiene el propósito de reconocer la labor de los periodistas que contribuyen a visibilizar los desafíos, desigualdades y realidades que enfrenta la salud en México, destacando su esfuerzo al investigar, contextualizar y comunicar los retos, obstáculos y avances en el tema de salud.

Esta iniciativa busca visibilizar historias que van más allá de los titulares y conectan la ciencia con la vida cotidiana de los mexicanos, impulsando así la conversación pública más informada, empática y basada en evidencia.

Lee también: Cambio climático amenaza la salud mental; calor extremo eleva el estrés y la violencia, advierte experto

Foto: Cortesía

Así se vivió la tercera edición del Premio Nacional de Periodismo en Salud

El director general de Merck México, Cristian von Schulz-Hausmann, explicó que el 58% de las personas a nivel global se encuentran preocupadas por su capacidad de distinguir lo qué es verdadero y lo qué es falso al consumir noticias en internet dedicadas a la salud, según el medio de Reuters.

"Hoy más que nunca, necesitamos de periodistas que pregunten, investiguen, contrasten fuentes y sean capaces de traducir la complejidad de la ciencia en información comprensible, rigurosa y útil para las personas", instó.

[Publicidad]

Por su parte, Pamela Cerdeira, cofundadora de Opinión 51, agradeció al jurado, integrado por representantes de Merck, TV UNAM y Opinión 51, por su esfuerzo para evaluar los trabajos provenientes de diferentes regiones del país y plataformas periodísticas.

Lee también: Aumentan problemas de salud mental en Yucatán; destinan 5 millones para atenderlos

Foto: Cortesía

¿Cuáles fueron los trabajos galardonados?

En la categoría escrita se reconoció el trabajo de Inés Gutiérrez, por el trabajo "Durante décadas ignoramos la menstruación; ahora sabemos que cambia el cerebro", publicado en TecSciencie.

[Publicidad]

En la categoría de video se premió a Andrés A. Solís Álvarez, por su trabajo "Seguridad bajo estrés. Polícias, militares y atención psicológica", publicado en Meganoticias.

En la categoría de audio se reconoció a Aleida Reda, Luis Fernando Vargas, Camila Sefura, Andrés Azpiri, Rémy Lozano y Ana Turian por "La receta del dragón", publicado en Radio Ambulante.

Esta iniciativa reconoce la labor periodística con enfoque social y científico. Foto: Cortesía

En la categoría de redes sociales se premió a Jimena Férez Vidal por su trabajo "Por qué no probar alcohol en etapa adolescente", publicado en Madrehadisima, mientras que en la categoría universitaria se reconoció a Ximena Guadalupe Guerrero por "Detección temprana del VPH: un biosensor que busca salvar vidas en México", publicado en TV UNAM.

[Publicidad]

Además, se otorgaron tres menciones honoríficas en las categorías escrita, video y de audio. Asimismo, como cada año, los reconocimientos fueron elaborados por manos de artesanos mexicanos gracias a una colaboración con Tuux Mexiko.

"Desde Merck México, seguiremos apostando por el talento, la ciencia y por un periodismo de calidad que contribuya a construir una sociedad mejor informada y, también, más saludable”, aseguró Cristian von Schulz-Hausmann.

Maricarmen Climent y Carlos Antonio Sánchez por "Prohibido embarazarse" en Pan Pal Susto Podcast. Foto: Cortesía

También te interesará:

[Publicidad]

¿Cuándo entra el otoño en México?; conoce la fecha y hora exacta del equinoccio

"¿Tú no sabes quién soy?"; surge #LordPolanco tras chocar contra un Uber y negarse a hacerse responsable

VIDEO: Hombres roban a adultas mayores en Xochimilco; imágenes desatan indignación en redes

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm