A Sofía Castro no le importan las críticas y defiende el outfit que utilizó hace unos días durante el estreno de su nueva serie, "Hotel todo incluido", donde lució un llamativo short rojo combinado con una blusa blanca.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro estrena dos proyectos en la misma semana, además de la serie, su primer protagónico en la telenovela "Tierra de amor y coraje", y justo en el estreno de este proyecto habló de su outfit viral que a ella le encantó.

"A mí me da curiosidad que se haga viral un short, la verdad yo sigo amando mucho mi look, creo que la moda es para divertirse, entiendo que hay opiniones y hay gustos", expresó ante la prensa.

Para Sofía, el look estuvo balanceado porque dijo, no le gusta enseñar y además ir con la ropa muy ajustada.

"Me gustó porque ya ir enseñando pierna e ir tan embarrada a mí como que no; qué bueno que se hizo viral", celebró.

Sofía Castro apuesta por una estética vanguardista que juega con los volúmenes extremos y el bloque de color, una combinación arriesgada que generó debate entre los amantes de la moda.

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La pieza central es una blusa en tono blanco roto o marfil con escote off-the-shoulder (hombros caídos). Destaca por su silueta oversize y abullonada que aporta dramatismo y textura visual en la parte superior del cuerpo. En contraste con el volumen de la blusa, utilizó unos shorts de tiro alto en color rojo vibrante, su corte limpio y un tanto ajustado equilibró las proporciones de la silueta.

Finalmente, el uso de medias negras translúcidas añadió un toque invernal o de noche, rompiendo la ligereza cromática de las prendas principales y estilizando las piernas.

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El outfit de Sofía Castro que ha dado tanto de qué hablar en red es. Así apareció durante el estreno de su nueva serie, "Hotel todo incluido", lució un llamativo short rojo combinado con una blusa blanca. La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro

En redes muchas opiniones coincidieron con que este outfit no le favoreció a la actriz de 29 años, quien en esta ocasión no acudió con su esposo, el empresario Pablo Bernot, con quien se casó a finales de 2024.

Sofía Castro, feliz por su primer protagónico

Sofía Castro cumplirá uno de los sueños que tenía desde niña: convertirse en protagonista de una telenovela. La actriz encabezará "Tierra de amor y coraje", la nueva producción de TelevisaUnivision que marcará un paso importante en su carrera.

En la historia, Sofía dará vida a Clara, una mujer que se verá envuelta en una relación intensa, conflictiva e inevitable cuando su camino se cruce con el de Juan, personaje interpretado por Emilio Osorio, quien también tendrá uno de los roles principales.

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La telenovela tendrá un tono campirano y de época, con una historia marcada por el amor, los conflictos y las circunstancias que enfrentarán sus protagonistas.

La actriz Sofía Castro en la presentación de prensa de la telenovela "Tierra de amor y coraje". Foto: Luis Marin/Clasos.com.mx

Al frente de la producción estará José Alberto "El Güero" Castro, padre de Sofía, la actriz ha insistido en que obtuvo el personaje después de someterse a un proceso de casting largo y riguroso, y una preparación actoral de 16 años.

Para Sofía Castro, este proyecto representa mucho más que un nuevo trabajo, pues se trata de la oportunidad de asumir por primera vez el papel de protagonista absoluta y demostrar su crecimiento como actriz.

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El estreno de "Tierra de amor y coraje" está previsto para el último trimestre de 2026 por Las Estrellas, en el horario estelar de las 21:30 horas, y también estará disponible a través de ViX.

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