Los scooters eléctricos de renta volvieron a las calles de la Ciudad de México durante 2026 como parte de un programa piloto por el Mundial. Sin embargo, su regreso nuevamente tenía fecha de caducidad y desde el 1 de septiembre dejaron de operar.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) confirmó que las empresas Lime, JET y Whoosh ya no pueden ofrecer el servicio después de concluir el periodo de prueba. Ahora comenzará la evaluación de los resultados para determinar si este modelo de micromovilidad tiene posibilidades de regresar de manera permanente.

Los scooters realizaron 117 mil viajes en CDMX

Uno de los datos que dejó el programa piloto permite dimensionar qué tanto fueron utilizados. Durante los 60 días analizados se registraron alrededor de 117 mil viajes en scooters eléctricos.

Los recorridos tuvieron una duración promedio de entre 15 y 20 minutos, mientras que las distancias estuvieron entre 800 metros y 2.4 kilómetros. Es decir, más que sustituir recorridos largos en automóvil o transporte público, su principal función estuvo relacionada con los llamados viajes de última milla.

Esto significa conectar, por ejemplo, una estación de Metro, Metrobús o cualquier otro nodo de transporte con el destino final del usuario.

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SEMOVI también identificó que los horarios de mayor utilización fueron de 8:00 a 9:00 de la mañana y de 5:00 a 7:00 de la tarde, periodos que coinciden con algunos de los momentos de mayor movimiento vial en la capital.

¿Por qué dejaron de funcionar los scooters de renta?

Lime, JET y Whoosh recibieron permisos temporales para colocar hasta 1,000 scooters cada una, por lo que el programa podía alcanzar hasta 3,000 unidades en operación.

Originalmente, el permiso tenía una duración limitada. En agosto, incluso todavía existían dudas sobre qué ocurriría con las unidades una vez terminado el periodo autorizado. Finalmente, SEMOVI extendió la operación hasta el 31 de agosto de 2026 y determinó que a partir del 1 de septiembre ya no podían continuar circulando bajo este esquema.

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¿Regresarán los scooters de renta a CDMX?

Por ahora, no existe una confirmación sobre su regreso.

SEMOVI tendrá que analizar la información obtenida durante el programa piloto, como lo fueron el número de viajes, los horarios de utilización, las zonas con mayor demanda y las condiciones de operación.

El resultado será importante porque los scooters eléctricos ya forman parte de nuestra normalidad y más ahora que vienen las nuevas regulaciones de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, conocidos como VEMEPE.

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