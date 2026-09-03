Hace 28 años, Molotov lanzó el tema "El carnal de las estrellas", en el cual, de forma velada, expone los presuntos abusos de los que se rumoraba que productores de Televisa, ejercían en jóvenes promesas; en las últimas horas, Luis de Llano, productor -mencionado en la canción-, fue detenido por desacatar la sentencia legal que establecía que debe pedir disculpas públicas Sasha Sokol.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, luego de que la exTimbiriche interpusiera una demanda civil por abuso sexual infantil en contra de Llano- señalado como culpable-, con quien sostuvo un noviazgo, cuando la joven tenía 14 años y el productor 40, tenía que disculparse públicamente.

Sin embargo, desde que se dictó esa sentencia, de carácter definitivo, don Luis no sólo se ha negado a acatar las órdenes legales, sino que ha interpuesto amparos para evitar las peticiones de la Suprema Corte de nuestro país.

Miky Huidobro, Randy Ebright, Paco Ayla & Tito Fuentes, integrantes de Molotov en el año 2000. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

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Eso orilló a que, las autoridades capitalinas, lo detuviesen, la tarde de ayer, miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 18:13 horas, y fuera trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, en donde tenía que cumplir 15 horas de arresto de apremio, como se ha reportado.

Este hecho revive el tema de Molotov, la banda mexicana de rock, compuesto y escrito por uno de sus líderes e integrante fundador, Miky Huidobro, titulado "El carnal de las estrellas", en donde retrata los rumores que, por la época, pululaban en la opinión pública; productores abusaban de su poder, coaccionando a las y los artistas que trabajar para ellos.

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En el tema forma parte del álbum de mezclas de la banda, títulado "Molomix", en donde también se incluyen dos temas inéditos; "El carnal de las estrellas" y "Rap, Soda y Bohemia", este último, cover del famoso tema de Queen, "Bohemian Rhapsody".

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En el tema "El carnal de las estrellas", los "Molochos" sugieren que productores, como Luis de Llano, hacían uso de su posición de poder para coaccionar a jóvenes artistas a acatar sus órdenes, no sólo de índole profesional, sino que, en algunas ocasiones y, casos específicos, conllevaban actos de intimidad para que abogaran por la prosperidad de sus carreras.

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En la actualidad, Molotov no suele interpretar esta canción en sus conciertos, una de las últimas veces que la ejecutó en vivo, fue durante el concierto que ofreció en el otrora Foro Sol, Estadio GNP Seguros, hogaño, en 2023.

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