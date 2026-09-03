Después de más de cuatro meses sin titular al frente de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez dicho cargo, al ser designada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que Citlalli Hernández renunciara a esta dependencia para desempeñarse como la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

La expresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República inició funciones como secretaria de las mujeres “con el compromiso de dar continuidad y profundizar las políticas públicas de la institución, orientadas a garantizar la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias para todas las mexicanas”.

“Mi convicción feminista forma parte de una lucha social amplia por la igualdad y la justicia, una causa que he acompañado a lo largo de los años con la certeza de que las mujeres tienen la capacidad, la fortaleza y el liderazgo para dirigir, emprender, sostener y transformar todos los ámbitos de nuestra sociedad”, apuntó.

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Durante el arranque de su gestión y frente al personal que conforma su dependencia, Castillo Juárez reconoció la experiencia y el compromiso de las trabajadoras y trabajadores, quienes, dijo, han construido desde el territorio una visión feminista y de justicia social para el país.

“Todos los programas que se han realizado, como el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), la organización de las Tejedoras de la Patria y los Centros LIBRE, representan un trabajo muy profundo. No es una tarea fácil, es una tarea fundamental y tenemos que continuarla”, destacó.

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Además, agradeció el trabajo que llevó a cabo la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, quien estuvo al frente de esta última dependencia previo a su llegada y tras la renuncia de Hernández el 16 de abril pasado.

Laura Itzel Castillo asume la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Foto: X @mujeresgobmx

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Trayectoria de Laura Itzel Castillo

Laura Itzel Castillo Juárez hizo un recuento de su amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. Señaló que desde muy joven, fue fundadora del Partido Mexicano de los Trabajadores, donde promovió la organización de las mujeres trabajadoras del hogar.

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Al frente de la Asociación Nacional de Mujeres impulsó que al menos 20% de los espacios del Consejo Nacional correspondiera a mujeres. En 1991, en la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, promovió que la Mesa Directiva del órgano se integrara exclusivamente por mujeres; más tarde, durante la LVII Legislatura, desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, impulsó la creación de la Comisión Especial de Equidad y Género y de una subcomisión especial para la atención de los feminicidios en Ciudad Juárez, cuando se negaba esa problemática.

En 1998 presentó la primera iniciativa en la historia con el objetivo de incorporar el lenguaje incluyente en la Constitución y nombrar a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado. También promovió la tipificación del delito de feminicidio; y estando al frente de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, impulsó el uso de las unidades Atenea, destinadas a brindar seguridad a las usuarias frente a la violencia en el transporte público.

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Entre 2025 y 2026, como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, condujo una agenda legislativa orientada al reconocimiento de los derechos de las mujeres, a dar voz a las mujeres indígenas en tribuna y a la construcción de la igualdad sustantiva, bajo la premisa de que “es tiempo de mujeres”.

En esa misma etapa promovió reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual y llamó a retomar la iniciativa de 1998 sobre lenguaje incluyente en la Constitución.

Laura Itzel Castillo asume la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Foto: X @mujeresgobmx

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