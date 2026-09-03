Con la emoción aún presente tras marcar su primer gol con el Olympiacos, Armando González recibió una noticia que confirma el buen momento que vive en Europa. El delantero mexicano fue incluido por el conjunto griego en la lista de jugadores registrados para disputar la Europa League, una muestra de la confianza que la institución ha depositado en él desde su llegada.

La "Hormiga", quien se incorporó al club durante el más reciente mercado de fichajes y rápidamente se puso a las órdenes del técnico español José Luis Mendilibar, suma así un nuevo respaldo dentro de una plantilla que aspira a ser protagonista tanto en el futbol griego como en el escenario continental.

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El exjugador de Chivas ha dejado buenas sensaciones en sus primeras apariciones, recibiendo elogios de parte de la prensa local gracias a su movilidad, entrega y capacidad para generar peligro en el área rival. Ahora tendrá la posibilidad de medir su talento frente a clubes de nivel internacional como Jagiellonia, Marsella, Sparta Praga, Rennes y Milan, rivales ante los que buscará demostrar el olfato goleador que lo convirtió en una de las promesas mexicanas más interesantes y que incluso lo llevó a disputar la Copa del Mundo de 2026.

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González compartirá la competencia por un lugar en el ataque con futbolistas como Ayoub El Kaabi y Jota Silva, por lo que deberá mantener un alto nivel para ganarse un puesto en el once titular. El Olympiacos iniciará su camino en la Europa League el próximo 16 de septiembre, cuando debute ante su afición con la intención de arrancar el torneo con el pie derecho.