El Tren Ligero suspendió su servicio en Tasqueña debido a la ruptura de un cable en la curva de ingreso y salida de la terminal, por lo que se implementó un servicio provisional de RTP para los usuarios que viajan en dirección Xochimilco.

En redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que, mientras se realizan los trabajos correspondientes, los trenes operan únicamente en el tramo comprendido de Las Torres a Xochimilco.

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“Tren Ligero. Por cable roto en curva de ingreso y salida de la Terminal Tasqueña, se implementa servicio provisional de Las Torres a Xochimilco”, publicó.

Personal del STE trabaja para restablecer la operación normal del Tren Ligero.

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Tren Ligero



Por cable roto en curva de ingreso y salida de la Terminal Tasqueña, se implementa servicio provisonal de Las Torres a Xochimilco. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 4, 2026

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JACL/cr