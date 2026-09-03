Metrópoli | 03-09-26 | 19:15 | Actualizada | 03-09-26 | 19:22 |

El debido a la ruptura de un cable en la curva de ingreso y salida de la terminal, por lo que se implementó un de RTP para los usuarios que viajan en dirección Xochimilco.

En redes sociales, el informó que, mientras se realizan los trabajos correspondientes, los trenes operan únicamente en el tramo comprendido de

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Tren Ligero. Por cable roto en curva de ingreso y salida de la Terminal Tasqueña, se implementa servicio provisional de Las Torres a Xochimilco”, publicó.

Personal del STE trabaja para restablecer la operación normal del Tren Ligero.

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JACL/cr

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