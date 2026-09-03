Atizapán de Zaragoza, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha entrevistado al niño de seis años localizado con vida tras el multihomicidio en Grand Viure; se privilegia su integridad y permanece bajo el resguardo de sus familiares.

El menor es hijo de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, y de Ana Paula.

Fue localizado con vida y sin lesiones por policías municipales y elementos de la Marina dentro de una de las recámaras del domicilio donde se registró el homicidio de sus padres, su hermana de tres años y la joven que trabajaba con ellos.

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Después de ser puesto a salvo, el niño fue entregado a sus familiares, quienes permanecen a cargo de su resguardo.

Hasta ahora, su declaración no forma parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía mexiquense.

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La autoridad ministerial mantiene abierta la investigación sobre lo sucedido dentro del inmueble, pero el menor no ha sido entrevistado.

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Por el multihomicidio fueron detenidos Diego Sebastián “N”, de 51 años, socio del músico, y Gerardo “N”, de 52 años de edad, chófer del socio.

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