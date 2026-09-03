Lejano quedó aquel partido en el que América Femenil le propinó cinco goles a Pumas porque, en el interior de la institución azulcrema, saben que cada edición del Clásico Capitalino es distinta. La futbolista Karina Rodríguez pidió dejar atrás el pasado, pero advirtió que jugarán para pintar de azulcrema el Estadio Olímpico Universitario en la sexta fecha del Apertura 2026.

“Es un clásico, y no creo que necesitemos más motivo que eso”, aseveró la defensa de las Águilas en conferencia de prensa.

En el torneo femenil, la cima del Grupo B es azulcrema. América llegará invicta al Clásico Capitalino con quince puntos cosechados en cinco victorias. Una seguidilla que respalda la advertencia que lanzaron contra cada una de sus rivales, especialmente desde que consiguieron su histórico triplete: No se conforman porque van por más campeonatos.

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“Cada torneo es diferente. No estamos enfocadas en lo que ya pasó. Pumas ahora es un equipo diferente, entonces estamos preparando el partido para ver dónde podemos encontrar espacios y seguir mejorando. Será un buen partido para ver en dónde estamos”, destacó Rodríguez.

La última vez que América Femenil enfrentó a Pumas fue en febrero. Curiosamente, también fue en la sexta fecha del certamen Clausura 2026. En aquel entonces, las Águilas firmaron una goleada (5-1) con las anotaciones de Scarlett Camberos, Nancy Antonio e Irene Guerrero, quien será baja porque sufrió molestias en el partido anterior contra Tijuana.

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Karina Rodríguez con el América Femenil - Foto: Imago7

“Tuvo una molestia durante el partido pasado. Ojalá se recupere pronto, pero también tenemos grandes jugadoras que pueden durar y hacerlo muy bien. […] En un equipo con una plantilla como la de nosotras, cada una puede jugar y hacer el trabajo bien”, enfatizó.

Y aunque Pumas advirtió que se hará respetar en casa, América mantiene la calma. Sin exceder de confianza.

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“Hay emociones y ganas de aprovechar este momento, de aprovechar este horario del partido. […] El equipo nunca se siente cómodo donde estamos. Siempre queremos más”, sentenció la futbolista.