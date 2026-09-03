América quedó eliminado de la Leagues Cup frente a Rayados de Monterrey, en un partido manchado por la polémica arbitral del silbante guatemalteco Mario Escobar, quien, desde la perspectiva del técnico Guillermo Almada, sancionó un penalti inexistente en contra de las Águilas.

El estratega azulcrema dejó ver su molestia y frustración tras la derrota en penaltis en la Semifinal de la Leagues Cup; sin embargo, su crítica fue más dirigida hacia el árbitro encargado del VAR, Erick Yair Miranda.

“¿Para ustedes fue penal? Dudoso ¿no?, el que va al encuentro de la pierna es Orbelin (Pineda). Ya nos habían dicho los antecedentes de (Yair) Miranda en el VAR, yo no estaba antes, pero tiene antecedentes de perjudicar mucho al club, fue muy evidente”, declaró el timonel uruguayo.

La gente del Club América acusa una clara falta sobre Henry Martín dentro del área por parte de Carlos Salcedo y consideran que el penalti sobre Orbelín Pineda fue inexistente.

“Hubo un penal que no cobró, donde tuvo que haber intervenido termina siendo decisivo, en algo donde tiene que haber justicia de parte de los árbitros, sobre todo teniendo una herramienta como el VAR. No es un error, es un horror la decisión del VAR. Terminó siendo decisivo. Todos los que vieron el partido fue muy evidente”, agregó el charrúa.

Almada exigió árbitros de mayor calidad para dirigir el VAR en instancias definitivas como ayer, las Semifinales de la Leagues Cup.

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“Eso es más para la parte directiva, pero el club no puede hacer nada si ponen a ciertos árbitros que tienen antecedentes de errores continuos para el mismo lado. Deberían estar al tanto de la situación y poner gente más preparada que en el arbitraje mexicano hay más gente de nivel que participe en la definición de una Semifinal desde el VAR”, concluyó Guillermo Almada.