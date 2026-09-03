El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que no hay ningún plan de movilización en el país para su ofensiva en Ucrania, y apuntó que esos rumores no son más que desinformación lanzada antes de las elecciones parlamentarias.

"A día de hoy, no existe ningún escenario que requiera una movilización", afirmó Putin al responder a una pregunta sobre ese tema, durante el Foro Económico Oriental, en Vladivostok, en el extremo oriente ruso.

En julio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que contaba con "informaciones claras" de sus servicios de inteligencia según las cuales Rusia estaría preparando "para el otoño [boreal] una nueva oleada de movilización".

Moscú puso en marcha una "movilización parcial" de unos 300.000 reservistas en septiembre de 2022 (Foto: AP)

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"Es un ataque informativo por parte del enemigo en vísperas de las elecciones a la Duma [la cámara baja del Parlamento ruso], un intento de influir en su resultado", afirmó Putin, aludiendo a los comicios parlamentarios, previstos del 18 al 20 de septiembre.

Moscú puso en marcha una "movilización parcial" de unos 300 mil reservistas en septiembre de 2022 para hacer frente a contraofensivas ucranianas, tras haber lanzado su ofensiva a gran escala en Ucrania en febrero de ese año.

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La medida empujó a multitud de rusos a marcharse al extranjero y, desde entonces, las autoridades han evitado tomar medidas similares, pese a las importantes pérdidas registradas en el frente.

El ejército ruso ofrece sueldos atractivos y ventajas fiscales y, según Putin, no tiene problemas para reclutar gente.

Volodimir Zelenski, afirmó Rusia estaría preparando "para el otoño una nueva movilización militar Foto: EFE

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En 2025, las fuerzas armadas firmaron 422.000 contratos "de servicio militar", según el secretario adjunto del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, o sea, un 6% menos que en 2024.

El Instituto para los Estudios de la Guerra (ISW), un gabinete de ideas radicado en Estados Unidos, consideró en julio que Rusia parecía estar "preparando el terreno para una eventual movilización".

El avance de las fuerzas rusas frenó este año, al precio de numerosas pérdidas.

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Moscú ocupa actualmente un poco más del 19% de Ucrania, un 7% del cual ya controlaba antes de 2022, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014, y áreas de la cuenca industrial de Donbás, en manos de los separatistas prorrusos.

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