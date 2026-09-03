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Katmandú.- Nepal aumentó a 5 mil 83 el número de desaparecidos y a mil 259 los muertos tras las devastadora riada ocurrida en el centro y norte del país, a medida que las autoridades logran llegar a los sectores afectados más lejanos en el noveno día de operaciones de búsqueda y rescate.
En las últimas siete horas, la cifra de personas cuyo paradero se desconoce aumentó en 867 y la de los fallecidos en 7, según el último reporte de Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), con corte a las 19.00 hora local (13.15 GMT).
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mcc
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