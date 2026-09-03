Ticketmaster activó su tradicional promoción del jueves 2x1, permitiéndote adquirir dos entradas por el precio de una para diversos espectáculos seleccionados.

Si buscas plan con amigos, en pareja o simplemente quieres renovar tu agenda de eventos sin descuidar la cartera, aquí tienes tres imperdibles conciertos que puedes aprovechar durante la jornada de hoy.

3 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Jesse & Joy

Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.

Jorge Muñiz

Conocido cariñosamente en el espectáculo mexicano como "Coque", Jorge Muñiz es una de las figuras más versátiles y queridas de la música romántica y la televisión en México.

Inspector

Inspector es una de las agrupaciones más influyentes y emblemáticas del ska en México y Latinoamérica. Surgidos en Monterrey, Nuevo León, a mediados de los años noventa, la banda logró consolidar un sonido único denominado "Ska a la mexicana", caracterizado por fusionar el ritmo jamaiquino con géneros latinos como la cumbia, el bolero, el rockabilly y la música norteña.