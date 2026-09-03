La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el caso Ayotzinapa se han obtenido nuevos elementos y datos que permitieron abrir líneas de investigación que continúan en curso, además de derivar en la detención y vinculación a proceso de personas que anteriormente no habían sido investigadas.

Al presentar un balance de las acciones de la Secretaría de Gobernación como parte del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez señaló que las autoridades trabajan de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR), mediante nuevas metodologías y herramientas tecnológicas.

“En el caso Ayotzinapa trabajamos de la mano con la Fiscalía General de la República, con nuevas metodologías y herramientas tecnológicas. Se analiza la información, se busca en campo y se han obtenido elementos y datos para nuevas líneas de investigación que hoy siguen”, afirmó.

Lee también Todo se investiga: Sheinbaum sobre Amílcar Olán, amigo de Andy; Hacienda y Anticorrupción tienen información, asegura

La funcionaria adelantó que “en breve” se dará a conocer un informe completo sobre los avances del caso y sostuvo que el gobierno federal mantendrá el compromiso de esclarecer los hechos.

“No habrá impunidad y nadie está por encima de la ley”, enfatizó.

[Publicidad]

Gobernación reporta avances en búsqueda de desaparecidos

En su exposición, Rosa Icela Rodríguez destacó que el gobierno federal fortaleció la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones, entre ellas garantizar que los reportes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con información completa y que cada reporte tenga una carpeta de investigación.

Lee también Sheinbaum pide a FGR informar "red del huachicol" en caso Farías Laguna; "que se conozca, no hay nada que esconder", dice

También señaló que se reforzaron las búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones, además de que se implementó un plan de identificación humana para atender el rezago forense en coordinación con la FGR.

[Publicidad]

La secretaria aseguró que se mantiene atención y diálogo permanente con las familias de personas desaparecidas y colectivos, además de realizar jornadas en los estados para llevar la estrategia al territorio.

Segob destaca programa "México te abraza"

Rodríguez afirmó que durante la administración de Sheinbaum se ha preservado la gobernabilidad del país mediante el diálogo y la concertación, con atención a la protesta social y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Lee también Sheinbaum niega que unión en la 4T se traduzca en proteger a quienes enfrentan la justicia; insiste en pruebas en caso Rocha

[Publicidad]

“En México está garantizado el ejercicio pleno de todas las libertades: la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de culto y la libertad de prensa. Hay cero censura y cero represión”, sostuvo.

Como parte del balance, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 se registraron más de 88 millones de entradas de visitantes nacionales y extranjeros al país.

También destacó la estrategia de repatriación “México te abraza”, mediante la cual se han brindado más de un millón 600 mil servicios a connacionales, entre alimentación, alojamiento, atención médica, incorporación a programas de Bienestar, traslados a sus comunidades de origen, tarjetas Paisano, vinculación laboral y diversos trámites.

[Publicidad]

Lee también Claves y cronología, lo que sabemos del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

Guerrero, uno de los focos de atención

La titular de Gobernación resaltó el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, implementado desde el 12 de mayo por instrucción de la Presidenta, para atender a habitantes de 19 comunidades de los municipios de Acatepec, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán Tablas.

Explicó que, con presencia permanente de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional y Marina, la mayoría de las familias desplazadas ya regresaron a sus comunidades.

[Publicidad]

La estrategia, añadió, contempla servicios de electrificación, atención médica, medicamentos, alimentación, becas, capacitación y asistencia técnica para productores, además de obras de caminos y viviendas.

Lee también VIDEO: Con gafas y gorra, así llegó multihomicida al domicilio del tecladista de Camilo Séptimo

Sheinbaum, por su parte, destacó el trabajo de Gobernación para atender conflictos sociales y coordinar a distintas dependencias.

[Publicidad]

“Ese trabajo ayuda muchísimo al país”, afirmó la Presidenta, quien puso como ejemplo la atención a las familias desplazadas de la Montaña de Guerrero y la coordinación para resolver conflictos derivados de obras de infraestructura.

La Presidenta también resaltó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, al señalar que, mientras los operativos de seguridad han permitido asegurar 35 mil armas de fuego, mediante el desarme voluntario se han entregado cerca de 14 mil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr