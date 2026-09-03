Este martes dio inicio la primera semana de pagos para todos los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, correspondiente al quinto bimestre del año 2026, según las fechas establecidas en el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar.

Como es costumbre, la dispersión de recursos se lleva a cabo cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El esquema que sigue la entrega del dinero es escalonado y en orden alfabético, con el fin de mantener un proceso ordenado.

Estos apoyos federales tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población y asegurar su bienestar, al otorgarles autonomía económica y reconociendo su contribución en la sociedad.

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Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY, 15 de julio?; consulta aquí. Foto: Gobierno de México

¿Quiénes reciben su depósito este 3 de septiembre?

De acuerdo con el calendario publicado a principios del mes, este jueves 3 de septiembre recibirán su depósito todos los derechohabientes cuyo apellido paterno comience con la letra "C".

Debido a la cantidad de personas afiliadas con esta letra, la dependencia asignó una segunda fecha, para este viernes 4 de septiembre. Para retirar el dinero, puedes acudir con tu tarjeta a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar.

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Cabe señalar que, no es obligatorio retirar el efectivo el mismo día del depósito, pues permanecerá seguro en tu cuenta bancaria. En caso de que desees consultar tu saldo, puedes utilizar la Línea del Bienestar o descargar la aplicación móvil.

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Conoce las letras que reciben su pago este martes 21 de julio. Foto: Gobierno de México

¿Cuál es el monto que entrega cada programa?

Para este año, las cantidades asignadas para cada apoyo fueron las siguientes:

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Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Recomendaciones para los beneficiarios

Ante el proceso de dispersión, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta ante posibles fraudes. Entre las principales recomendaciones destacan:

No compartir el NIP de la tarjeta.

de la tarjeta. No entregar documentos personales a supuestos gestores.

a supuestos gestores. Consultar el saldo únicamente por los canales oficiales del Banco del Bienestar.

del Banco del Bienestar. Esperar al cierre del día si el depósito aún no aparece, ya que la dispersión puede reflejarse de manera gradual.

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