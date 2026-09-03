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Un sujeto identificado como Gregorio "N" fue sentenciado a 93 años y cuatro meses de prisión por el feminicidio de su pareja, ocurrido el 26 de octubre de 2024 en la alcaldía Tláhuac.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que Gregorio y la víctima estaban en un domicilio en la colonia San Ignacio de Loyola, pueblo de San Andrés Mixquic, cuando la atacó con un cuchillo en el pecho, causándole la muerte.
La familia de la víctima llamó a la policía y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) lograron detener a Gregorio.
Fue vinculado a proceso el 31 de octubre de 2024.
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La FGJ aseguró que durante el proceso recabó distintos datos de prueba para esclarecer los hechos.
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El 25 de agosto de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró la responsabilidad penal del acusado y sentenció a 93 años y cuatro meses de prisión.
También deberá pagar 1 millón 516 mil 672 pesos por concepto de indemnización, gastos funerarios y reparación del daño moral.
LL
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