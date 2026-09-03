Barcelona. Al menos cinco personas murieron y se temía que decenas más hayan fallecido luego que una embarcación que transportaba a migrantes de África occidental tuviera problemas en el océano Atlántico. Cuarenta y cuatro personas fueron puestas a salvo en las Islas Canarias.

El Servicio Marítimo de Rescate de España informó el jueves que una de sus aeronaves había avistado una embarcación “precaria” a la deriva a unos 120 kilómetros (74 millas) al sur de la isla de Gran Canaria el miércoles por la tarde.

Tres sobrevivientes fueron evacuados de inmediato en helicóptero a un hospital de la isla. Los 41 migrantes restantes fueron rescatados por mar y desembarcaron a primera hora del jueves en el puerto de Arguineguín, donde fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja. Todos los sobrevivientes eran hombres, algunos menores de edad, y procedían de Mali o Senegal, indicó José Antonio Rodríguez Verona, portavoz de la Cruz Roja en Canarias.

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En una entrevista telefónica con The Associated Press, Rodríguez Verona señaló que los sobrevivientes estaban desorientados y deshidratados, y que muchos se desplomaron o vomitaron al llegar a tierra. Aunque era difícil obtener información precisa dada su frágil condición de salud, los migrantes relataron que salieron de Gambia y quedaron varados en el mar durante “muchos, muchos días”. Algunos calcularon que habían estado en el mar casi un mes. Al quedarse sin provisiones, enfermaron por beber agua de mar.

Los sobrevivientes también contaron a la Cruz Roja que originalmente había más de 100 personas a bordo, incluidas mujeres y un bebé. A medida que la gente moría durante el trayecto, los cuerpos eran arrojados al océano hasta que ya no tuvieron fuerzas para hacerlo.

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En un comunicado enviado por correo electrónico, el Servicio Marítimo de Rescate de España explicó que no pudo recuperar los restos de los cinco fallecidos hallados dentro de la embarcación debido a los fuertes vientos y al oleaje, con olas de 2,5 metros (8 pies) de altura.

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Por separado, Helena Maleno, fundadora del grupo defensor de los derechos de los migrantes Walking Borders, que monitorea muertes y desapariciones en rutas migratorias hacia España, señaló que 83 personas habían muerto en el viaje, incluidas tres mujeres y un bebé. En una publicación en X, Maleno agregó que la embarcación había partido de Gambia hace 27 días.

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Maleno y su ONG son contactados con frecuencia por familiares de migrantes desaparecidos y a menudo transmiten a las autoridades españolas llamadas de auxilio y solicitudes de rescate. La AP se puso en contacto con Maleno y Walking Borders para solicitar más detalles, pero aún no ha recibido respuesta.

La ruta atlántica de África occidental hacia las Islas Canarias, en España, es una de las travesías más mortíferas hacia Europa. Aunque las llegadas al archipiélago español han disminuido considerablemente en el último año, decenas de miles de personas han muerto o han desaparecido en los últimos años, y varias embarcaciones de migrantes se han perdido y han viajado a la deriva hasta cruzar todo el Atlántico rumbo a las Américas.

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