La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que haya más detenciones en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Detalló que la Fiscalía General de la Republica (FGR) es la que determinará si es necesario detener a más personas involucradas en el caso.

Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, la FGR detuvo al exgobernador Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Lee también Paquete Económico propondrá "trazabilidad del IEPS en gasolinas y diésel"; va por combatir huachicol fiscal: Sheinbaum

“Si es necesario, la fiscalía así lo determina, pues habrá más detenciones”, dijo la presidenta Sheinbaum.

Detalló que antes del 26 de septiembre, día en el que se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, se prevé que la FGR y la Secretaría de Gobernación (Segob) den un informe conjunto sobre el caso.

[Publicidad]

“Antes de que se cumplan los 12 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, va a dar un informe, estamos pidiéndole a la fiscal para ver si se da el informe conjunto, entre Arturo Medina, la subsecretaría de derechos humanos y el fiscal especializado para el caso Ayotzinapa, para informar cuáles son los, cuáles son las nuevas líneas de investigación, cuáles son los avances y qué es lo que sigue, entonces, antes del 26 de septiembre vamos a, le pedí a la fiscalía, Arturo, a la secretaría de gobernación que puede andar este informe”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr